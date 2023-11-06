قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إنّ شركات الإعلام الكبرى في الدول الغربية شرعت في بذل جهود ضخمة ومخزية لإخفاء المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي عن الرأي العام.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، خلال برنامج القمة الإعلامية لوكالات الأنباء التركية: الوحدة والرؤية المستقبلية في الإعلام، في إسطنبول.

وقال ألطون: "التاريخ لن يغفر أبداً هذا النفاق (...) عندما يحين الوقت سينكشف هذا الشر وأسباب هذا الشر للظالمين والذين يصمتون في وجه الظلم خجلاً".

وتطرق ألطون إلى الجهود التي تبذلها تركيا في مواجهة أنشطة التضليل التي تقوم بها إسرائيل وداعموها، من خلال كشف الحقيقة ولفت انتباه الرأي العام العالمي بسرعة إلى الحقائق.

وأكّد ألطون أنّ تركيا ستبذل قصارى جهدها لإنهاء "المأساة الإنسانية" بغزة، وستواصل ذلك أيضاً على صعيد السياسة الخارجية والمبادرات الدبلوماسية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قرّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت فرض "حصار شامل" على غزة، قائلاً: "لا كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود (سيصل إلى القطاع)"، وفق ما نقلته القناة 13 العبرية.

ولليوم 31 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قُتل 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.