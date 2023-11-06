أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، عقد قمة طارئة الأحد المقبل في الرياض، لبحث "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة، مع دخول القصف الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ31.

ووفقاً للبيان، تقرر عقد قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي بناءً على دعوة السعودية، بصفتها رئيس القمة الحالية.

وأوضح أن القمة ستُعقد "الأحد المقبل في مدينة الرياض بهدف بحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني"، دون تفاصيل أكثر.

وفي 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعاً، على مستوى وزراء الخارجية بشأن العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي من الجانب الإسرائيلي، ودعا لوقف إطلاق النار فوراً.

وفي 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، كشف حسام الدين زكي الأمين العام المساعد لأمين عام جامعة الدول العربية، أن الأمانة العامة تلقّت طلباً رسمياً من فلسطين والسعودية، لعقد قمة عربية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لبحث "العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة".

وأكد زكي، في تصريحات متلفزة وقتها، أنه "ستكون هناك قمة عربية إفريقية تتوافق مع تاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني، وهي مجدولة مسبقاً قبل عدة أشهر"، مضيفاً أنها "فرصة مناسبة لكي يجلس العرب في قمة استثنائية"، وفق ما أورده إعلام محلي آنذاك.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 9770 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.