سياسة
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فيدان لنظيره الأمريكي: يجب إعلان وقف إطلاق النار بغزة فوراً
أكد وزير الخارجية التركي لنظيره الأمريكي أنه يجب منع إسرائيل من استهداف المدنيين وتهجير السكان في غزة، وإعلان وقف كامل لإطلاق النار على الفور.
فيدان لنظيره الأمريكي: يجب إعلان وقف إطلاق النار بغزة فوراً
فيدان لنظيره الأمريكي: يجب إعلان وقف إطلاق النار بغزة فوراً / صورة: AA
6 نوفمبر 2023

قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن تركيا والولايات المتحدة تتفقان على ضرورة منع إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وفتح ممر مساعدات إنسانية والسعي إلى الدفع قدماً بـ"حل الدولتين".

جاء ذلك عقب اجتماع شارك فيه وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة التركية أنقرة.

وقالت المصادر إنه "جرى خلال الاجتماع بحث التطورات الإقليمية، خصوصاً غزة، والعلاقات الثنائية".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية التركي أكد لنظيره الأمريكي أنه يجب منع إسرائيل من استهداف المدنيين وتهجير السكان في غزة، وإعلان وقف كامل لإطلاق النار على الفور.

وحسب المصادر، فقد أكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى فيه تبادل وجهات النظر حول قضية غزة، أنهما متفقان على ضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون انقطاع.

وقالت المصادر: "تتفق تركيا والولايات المتحدة على ضرورة منع تعرض المدنيين للأذى في غزة، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية، وحل الدولتين".

وأضافت: "في اجتماع اليوم، جرى التأكيد أيضاً على ضرورة العمل معاً من أجل حل الدولتين".

كما أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اللقاء لنظيره الأمريكي بلينكن إلى أن "قصف أهداف مدنية وتدمير البنية التحتية في غزة أمر غير مقبول".

وبحث الجانبان أيضاً عملية توسيع حلف الناتو في إطار عضوية السويد والقضايا الثنائية والإقليمية.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، غالبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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