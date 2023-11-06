أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن أيّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعدّه الأردن "إعلان حرب".

جاءت تصريحات الخصاونة، اليوم الاثنين، خلال اجتماعه في مجلس النواب مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللجان النيابية لوضعهم بصورة جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لوقف العدوان على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وقال الخصاونة إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للأردن في إطار الموقف المتدرّج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي لن ينجح في القفز على الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وفق حلّ الدولتين، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن معالجة قضايا القدس والاستيطان والحدود واللاجئين والحفاظ على المصالح الأردنية.

وأكد أن استمرار العدوان الآثم على قطاع غزة بكل جرائمه يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأشار الخصاونة إلى أنه لا بدَّ من وقف الحصانة والحماية التي تعطي إسرائيل رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين، فالقانون الدولي الإنساني يحرِّم ويجرِّم استهداف المدنيين وقتلهم من دون استثناء.

كما شدّد على أن أيّ محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خطّ أحمر وسيعتبره الأردن "إعلان حرب".

ومنذ أكثر من شهر، يشنُّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.