قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن "معاداة السامية أصبحت سلاحاً لإسكات أي انتقاد لإسرائيل".

جاء ذلك في مقابلة (عن بعد)، مساء الأحد، مع الإعلامية بيكي أندرسون على شبكة CNN الأمريكية.

ورداً على سؤال بشأن تزايد التعصّب في الولايات المتحدة ضد اليهود والمسلمين، أدانت الملكة رانيا "بشكل قاطع معاداة السامية والإسلاموفوبيا".

وقالت: "نحن المسلمين علينا أن نكون أول من يدين معاداة السامية؛ لأن الإسلاموفوبيا هو الوجه الآخر للمرض نفسه".

وتابعت: "لدينا تاريخ طويل من التعايش السلمي، لذلك، الأمر لا يتعلق بالدين بل بالسياسة".

وأوضحت الملكة رانيا أن "ما رأيناه في السنوات الأخيرة هو استخدام تهمة معاداة السامية سلاحاً لإسكات أي انتقاد لإسرائيل".

وأضافت: "لذلك فإن المدافعين أو المؤيدين لإسرائيل الذين لا يستطيعون الدفاع عن تصرفاتها أو سلوكها، يلجؤون إلى إنهاء الحوار عبر المساواة بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية".

وأردفت بالقول: "دعوني أكن واضحة تماماً، أن تكون مؤيداً للفلسطينيين لا يعني معاداة السامية".

وتساءلت عقيلة العاهل الأردني: "كم مزيداً من الناس يجب أن يموتوا قبل أن يستيقظ ضميرنا العالمي؟ أم هل هذا أمر لاغٍ عندما يتعلق بالفلسطينيين؟".

وطالبت بدعوة "جماعية" لوقف إطلاق النار في غزة، واصفة الوضع في القطاع بـ"الكارثي".

واعتبرت الملكة رانيا أن "البعض يدعي أن وقف إطلاق النار سيكون لفائدة حماس"، متابعةً "إلا أنني أشعر أنهم بهذه الحجة يتجاهلون، لا بل في الواقع، يدعمون ويبررون موت الآلاف من المدنيين، وهذا أمر مستهجن من الناحية الأخلاقية، كما أنه يدل على قصر نظر وهو غير عقلاني".

ولفتت إلى أن "السبب الأساسي لهذا الصراع هو الاحتلال غير المشروع (..) وانتهاكات روتينية لحقوق الإنسان، ومستوطنات غير قانونية، وتجاهل لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، إذا لم تُعالج هذه الأسباب الجوهرية، فيمكنك قتل المحارب، لكن لا يمكنك قتل القضية".

وسبق أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت تصريحات للملكة خلال لقاء أجرته مع الإعلامية كريستيان أمانبور على شبكة CNN، أشارت فيها إلى تصنيف منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية، إسرائيل على أنها "نظام فصل عنصري".

وبعد ذلك بيومين، هاجم بينيت، تصريحات الملكة رانيا، خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، قائلاً: "كذبت تماماً عندما اتهمت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري"، موضحاً أن "قول هذه الأكاذيب الصارخة أمر مؤسف".

ولليوم الحادي والثلاثين على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.