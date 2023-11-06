أظهرت تقديرات إسرائيلية أولية أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة 200 مليار شيكل (51 مليار دولار أمريكي).

وقال بنك "جيه بي مورغان تشيس"، في تقرير له الأسبوع الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

وتعد تقديرات البنك من بين أكثر التقديرات تشاؤماً من محللي وول ستريت حتى الآن، إذ باع المستثمرون بالفعل الأصول الإسرائيلية بكثافة.

بورصة تل أبيب

وتراجع مؤشر (Tase35) لبورصة تل أبيب بنسبة 15%، بينما تراجعت أسهم بعض الشركات فيه بأكثر من 35%، مقارنة مع إغلاق عشية الحرب.

وفقدت القيمة السوقية للبورصة ما قيمته 25 مليار دولار، قبل أن تقلص خسائرها في تعاملات الأسبوع الماضي، مع ظهور مؤشرات أولية على الخسائر المتوقعة للحرب.

ومنذ عشية الحرب حتى نهاية جلسات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تراجعت أسهم أكبر خمسة بنوك مدرجة في بورصة تل أبيب بنسبة 20%، على أثر الحرب.

وواصل مستثمرون محليون وأجانب، بيع أسهم لهم في الشركات الإسرائيلية المدرجة، وبخاصة البنوك العاملة في السوق المحلية.

الشيكل الإسرائيلي

أما الشيكل الإسرائيلي فقد تراجع سعر صرفه أمام الدولار إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012، ووصل إلى 4.08 شيكل، قبل أن يرتد صعوداً في تعاملات الشهر الجاري إلى متوسط 3.94 شيكل.

الزراعة والغذاء

قطاع الزراعة بدوره بدأ يترنح خلال فترة الحرب، بسبب وجود نسبة مهمة من المحاصيل في أراضي مستوطنات قطاع غزة.

والشهر الماضي، نقلت صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، عن عميت يفراح، رئيس اتحاد المزارعين الإسرائيليين، قوله إن 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل تأتي من غلاف غزة، إضافة إلى 20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب.

كذلك، تعرضت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الشمال على الحدود مع لبنان، لتعليق عمليات قطف المحاصيل بسبب التوترات الأمنية مع حزب الله اللبناني والفصائل في جنوبي لبنان.

القوى العاملة

وفي موضوع القوى العاملة في إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل.

ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في إسرائيل، تعطلت أعمالهم من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب الحرب القائمة.

وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.

تكلفة أولية

وأظهرت تقديرات إسرائيلية أولية، الأحد، أن الحرب على غزة ستكلف ميزانية الدولة 200 مليار شيكل (51 مليار دولار أمريكي).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "التقدير الأولي لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبني على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن تتطوّر ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "نظراً لكثرة الافتراضات وعدم اليقين بشأنها، فقد حددت وزارة الخزانة الرقم 200 مليار شيكل كتقدير متفائل".

وكالات التصنيف

والشهر الماضي، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريراً وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقباً لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب القائمة.

كما اتخذت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة لخطوة "موديز" بوضع إسرائيل تحت المراقبة، في حين أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى سلبية.

تحذيرات خبراء

والأسبوع الماضي، حذر 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين، من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بوقت صعب، بشكل يستوجب إجراءات فورية لمنع وقوع مزيد من الضرر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الاقتصاديين وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش كتبوا فيها: "أنتم لا تستوعبون حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد، يجب أن تتصرفوا بطريقة مختلفة".

قطاع السياحة في المنطقة

أما على الصعيد السياحي، فقالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال "S&P"، الاثنين، إن "الحرب بين إسرائيل وحماس" ستتسبب بأضرار لقطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت الوكالة في تقرير، أن الحرب الدائرة لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "فضلاً عن الخسائر الكارثية في الأرواح والأضرار الباهظة التي لحقت بالبنية التحتية".

وذكر التقرير، أن قطاع السياحة سيكون المتضرر الأكبر في لبنان ومصر والأردن، بسبب قربها الجغرافي واحتمال توسع نطاق الصراع عبر حدودها.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ الأثر المالي لخسارة نسبتها 10% أو 30% أو 70% في عائدات السياحة في كل دولة من الدول الثلاث وفق سيناريوهات محتملة.

والعام الماضي، ساهمت السياحة بنسبة 26% من إيرادات الحساب الجاري للبنان، وبلغت المساهمة في الأردن 21%، وفي مصر كان الرقم 12% وفي إسرائيل 3%.