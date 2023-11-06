يعيش الاقتصاد الفلسطيني حالة من الضعف والتراجع مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني.

ورغم أن إسرائيل شنت الحرب على قطاع غزة، فإن الضفة الغربية المحتلة تعيش أيضاً حالة من التوتر والإغلاقات المستمرة للمعابر والحواجز الرابطة بين مدنها.

وحتى اليوم، لم تصدر أي من المؤسسات الرسمية أو البحثية أي خسائر أولية لقطاع غزة، بسبب صعوبة إحصائها مع استمرار القصف الإسرائيلي.

لكن قبل الحرب، كانت نسبة البطالة في غزة تبلغ 46%، بينما 80% من السكان يتلقون مساعدات إنسانية، على حين لم يعد بناء 80% من المباني التي دمرت في حرب عام 2014 حتى عشية الحرب الأخيرة قبل شهر من الآن.

390 وظيفة

قالت منظمة العمل الدولية، إن سوقي الضفة الغربية وقطاع غزة فقدتا معاً 390 ألف وظيفة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت المنظمة في تقرير إن تقديراتها تؤشر إلى فقدان ما لا يقل عن 61% من فرص العمل في غزة، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة منذ بداية الحرب المتواصلة.

وأكدت أن الحرب القائمة تسببت بتأثير غير مباشر في الضفة الغربية، "إذ فُقدت 24% من فرص العمل هناك، أي ما يعادل 208 آلاف و ظيفة، خلال الفترة نفسها".

وبلغ إجمالي عدد العاملين في فلسطين (الضفة الغربية وغزة) حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.15 مليون فرد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ويعني ذلك أن ثلث العاملين في السوق الفلسطينية، فقدوا أعمالهم بشكل كلي أو جزئي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويترجَم إجمالي فقدان الوظائف حسب منظمة العمل الدولية إلى خسائر يومية في دخل العمل تبلغ 16 مليون دولار أمريكي.

وتوقعت المنظمة أن ترتفع هذه الأرقام "إذا كُثّفت العمليات البرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع".

أموال المقاصة

ودخلت أموال الضرائب الفلسطينية "المقاصة" إلى أجواء الحرب، مع خروج عدة تصريحات بشأنها.

ففي 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجَّه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه عدم إدانة السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهرياً، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

إلا أن وزير الدفاع يؤاف غالانت، أمر بتحويل الأموال منقوص منها ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة، عقاباً لسكان القطاع.

كما أن السلطة الفلسطينية رفضت، الأحد، تسلّم أموال الضرائب (المقاصة) من الجانب الإسرائيلي، بعد إ علان تل أبيب تحويلها، بعد خصم مبالغ كانت توجه سابقاً لقطاع غزة.

وذكرت المصادر أن "قراراً رئاسياً صدر بعدم تسلم أموال المقاصة منقوصة، لأن قرار خصم أموال تذهب لغزة يعني تعزيز فصل الضفة الغربية عن القطاع".

وفي السياق نفسه، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعليمات للمصارف العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع التبعات النقدية للحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

أهم ما ورد في التعليمات الجديدة، مرتبطة بالمقترضين من قطاع غزة، والتي نصت على تأجيل أقساط القروض إلى نهاية يناير/كانون الثاني 2024.

وبلغت قيمة القروض المقدمة للأفراد والشركات في القطاع 923 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ولليوم الحادي والثلاثين على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما قُتل 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

وأسفر القصف الإسرائيلي عن دمار واسع في البنية التحتية ومباني المواطنين والمنشآت الاقتصادية وخاصة مع بدء العملية البرية واشتداد القصف الإسرائيلي على غزة.