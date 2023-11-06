أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب يوسف جلال محمود طقاطقة (18 عاماً)، برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جيش الاحتلال في بيت فجار قضاء بيت لحم.

واندلعت مواجهات على المدخل الغربي للبلدة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة فتيين بالرصاص الحي، وقد وصفت إصابتهما بالخطيرة، وارتقى على أثرها الشاب طقاطقة.

وباستشهاد الفتى طقاطقة، يرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 7 شهداء، بعد عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال الخاصة بحق 4 مقاومين في طولكرم، وقتل شرطة الاحتلال لمنفذ عملية الطعن بالقدس، إضافة إلى شهيد آخر ارتقى صباح الاثنين في الخليل.

في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية باقتحام بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وإصابة شاب منعت الإسعاف من الوصول إليه، خلال تحقيق معه وتفتيش هاتفه الشخصيّ.

ومساء الاثنين، استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخر بجراح حرجة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد شهداء طولكرم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 29.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "أربعة شهداء وإصابة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

وكان شهود عيان قالوا للأناضول، إن القوات الخاصة الإسرائيلية أطلقت النار على مركبة فلسطينية في طولكرم، وأصيب من بداخلها بشكل مباشر، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وخرجت مسيرة غاضبة في طولكرم، شيَّع خلالها المواطنون جثامين الشهداء، كما أعلنت قوى فلسطينية الإضراب الشامل يوم غد الثلاثاء.

وصباح الاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في حلحول شمال الخليل.

في سياق متصل، توفيت شرطية إسرائيلية متأثرة بجراح أصيبت بها صباح الاثنين في عملية طعن قرب مركز شرطة "شاليم" في القدس، في منطقة باب الساهرة، أحد مداخل البلدة القديمة، بينما أصيب شرطي آخر بجروح طفيفة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الشرطة قتلت منفذ الهجوم الفلسطيني الفتى محمد عمر فروخ (16 عاماً)، واعتقلت أفراد عائلته بعد اقتحام منزلهم (صباح اليوم) من بلدة العيسوية شمالي القدس الشرقية.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.