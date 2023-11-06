التقى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، الاثنين، رئيس هيئة علماء فلسطين نواف تكروري والوفد المرافق له في العاصمة أنقرة.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية أن أرباش وتكروري بحثا المستجدات في فلسطين بالاجتماع الذي عقد بمكتب أرباش.

وفي مستهل كلمته، أشار أرباش إلى إزهاق أرواح الأطفال والرضّع والأبرياء على يد القوات الإسرائيلية في فلسطين، وقال إنه يدرك النضال الكبير الذي يبذله الفلسطينيون.

ولفت إلى أن تركيا كانت ولا تزال تقف إلى جانب الفلسطينيين فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى وغزة، قال أرباش: "ستمرون في زيادة دعمنا".

وقال رئيس الشؤون الدينية إنهم أجروا يوم الاثنين الماضي اجتماعاً حضره وزراء ورؤساء الشؤون الدينية وعلماء من 92 دولة حول العالم للتباحث حول الأوضاع في قطاع غزة، وأسفر الاجتماع عن الإعلان عن بيان مكون من تسع مواد وجهت إلى المجتمع الدولي.

وأكد أرباش أن جهودهم لإرسال المساعدات إلى غزة سوف تتزايد، مضيفاً أنه وقف الديانات يعمل على إيصال المساعدات لغزة، وأشار إلى أن جميع مساجد تركيا تنخرط في جمع المساعدات للقطاع.

من جانبه، أعرب تكروري عن ارتياحه من اللقاء مع الجانب التركي.

وأعرب عن شكره لأرباش على وقوف تركيا ورئاسة الشؤون الدينية إلى جانب الفلسطينيين في نصرة قضيتهم.

ولليوم الحادي والثلاثين على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، منهم 4800 طفل و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2080 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.