سياسة
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محامٍ يكشف تعرُّض كاتبة فلسطينية لتهديدات بالاغتصاب في سجون إسرائيل
كشف المحامي الفلسطيني حسن عبادي، عن أن السلطات الإسرائيلية هدّدت موكلته الكاتبة لمى عبد المطلب الفاخوري التي تعتقلها في سجن الدامون بـ"الاغتصاب والإهانة"، إذ هدّدها كذلك ضباط تابعون للاحتلال بحرق أولادها.
محامٍ يكشف تعرُّض كاتبة فلسطينية لتهديدات بالاغتصاب في سجون إسرائيل
محامي معتقلة فلسطينية: السلطات الإسرائيلية هدّدت موكلتي بالاغتصاب / صورة: AA
6 نوفمبر 2023

كشف محامٍ فلسطيني، الاثنين، عن تعرّض كاتبة فلسطينية معتقلة في السجون الإسرائيلية للتهديد بـ"الاغتصاب والإهانة".

وقال المحامي حسن عبادي، عبر فيسبوك: "نظراً للوضع الذي تمر به الحركة الأسيرة (الأسرى) قرّرت تكثيف زياراتي للسجون، وزرت صباح اليوم سجن الدامون والتقيت بداية الأسيرة لمى عبد المطلب الفاخوري (خاطر)".

وأضاف: "تعرضت خاطر لاعتقال عنيف ووحشي، وحين اقتادوها لمعسكر كريات أربع، هدّدها ضابط قائلاً: معي 20 جندياً، بدنا (نريد) نغتصبك".

وتابع الضابط: "بدّي (أريد) أعتقل أولادك وأحرقهم"، وفق المحامي.

وذكرت خاطر في حديثها مع المحامي أن "المحقق واصل التهديد طوال الوقت قائلاً: أنتم أسرى حرب وبطلع لنا (ونستطيع أن) نعمل فيكم شو بدنا (ما نريد)".

واعتقلت خاطر، وهي كاتبة مقربة من حركة حماس، في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجرى اقتيادها إلى معسكر "كريات أربع" ثم نقلت إلى معتقل "عوفر" غرب رام الله، وسط ترهيب وانتقام، مقيّدة بقيود بلاستيكيّة قاسية، وفق إفادتها للمحامي.

ولفتت إلى أنها نُقلت لاحقاً إلى معتقل "هشارون" إذ بقيت في "ظروف احتجاز سيئة جداً في زنزانة عزل قذرة جداً، من دون أكل ولا شرب وتفتيش عار، وعبارات سيئة وتهديد بالنفي مع الأسرى إلى قطاع غزة".

وأوضحت المعتقلة أن "محطتها الرابعة كانت في سجن الدامون، إذ تُعتقل 63 فلسطينية، أغلبيتهن ينمن على الأرض، ويشربن مياهاً مع كلور، وجويع".

وقالت إن "إدارة السجن صادرت مقتنياتها كافة"، وفق ما نقل عنها عبادي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يومياً حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام، تزامناً مع "حرب مدمرة" يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، أن إسرائيل اعتقلت 70 فلسطينياً على الأقل ليلة الأحد-الاثنين في الضفة الغربية المحتلة​​​​​​​، ما يرفع عدد المعتقلين إلى 2150 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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