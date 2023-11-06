سياسة
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لبحث الوضع في غزة.. وزير الصحة المصري يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية
التقى وزير الصحة المصري مدير منظمة الصحة العالمية لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
لبحث الوضع في غزة.. وزير الصحة المصري يلتقي مدير عام منظمة الصحة العالمية
جانب من لقاء وزير الصحة المصري مع مدير عام منظمة الصحة العالمية / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
6 نوفمبر 2023

بحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار الوضع الصحي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما، حسب ما ذكر غيبريسوس عبر حسابه في منصة "إكس" الاثنين.

وقال غيبريسوس: "التقيت عبد الغفار لبحث الأزمة الإنسانية السيئة في غزة والتخطيط لزيادة كبيرة في المساعدات المنقذة للحياة للسكان المدنيين في المنطقة".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ستواصل العمل مع مصر لزيادة توزيع المواد الطبية وتطوير التنسيق الإنساني، ودعم المنشآت الصحية والعاملين فيها في غزة، وتعزيز استعدادات البلدان المحيطة للحالات الصحية الطارئة.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف وتهديد المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديداً مجمع الشفاء الطبي، كما ترفض قوات الاحتلال السماح بإجلاء الجرحى من مستشفيات مدينة غزة، في الوقت الذي تعاني المؤسسات الطبية من نقص في الوقود والمواد الطبية اللازمة.

ومنذ أكثر من شهر، يشنُّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينيّاً، غالبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينيّاً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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