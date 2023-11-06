بحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مع وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار الوضع الصحي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقائهما، حسب ما ذكر غيبريسوس عبر حسابه في منصة "إكس" الاثنين.

وقال غيبريسوس: "التقيت عبد الغفار لبحث الأزمة الإنسانية السيئة في غزة والتخطيط لزيادة كبيرة في المساعدات المنقذة للحياة للسكان المدنيين في المنطقة".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ستواصل العمل مع مصر لزيادة توزيع المواد الطبية وتطوير التنسيق الإنساني، ودعم المنشآت الصحية والعاملين فيها في غزة، وتعزيز استعدادات البلدان المحيطة للحالات الصحية الطارئة.

وتواصل قوات الاحتلال استهداف وتهديد المستشفيات الفلسطينية في قطاع غزة، وتحديداً مجمع الشفاء الطبي، كما ترفض قوات الاحتلال السماح بإجلاء الجرحى من مستشفيات مدينة غزة، في الوقت الذي تعاني المؤسسات الطبية من نقص في الوقود والمواد الطبية اللازمة.

ومنذ أكثر من شهر، يشنُّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينيّاً، غالبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينيّاً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.