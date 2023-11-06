تلقت دار إفتاء مقاطعة فويفودينا شمالي صربيا، الاثنين رسالة تهديد تضمنت عبارات داعمة لإسرائيل من مجهولين.

وأوضح المفتي محمد زيليكيتش في تصريح صحفي، أنهم تلقوا رسالة تحوي نصاً داعماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وطالب زيليكيتش السلطات بالكشف عن هوية مرسليها، مشيراً إلى أن الرسالة تضمنت خطاب كراهية ضد الإسلام، وزعمت أن إسرائيل ستدمر غزة.

وقال: "أنا قلق بشأن المكتوب في الرسالة التي تلقيناها، وبدأت نار الكراهية تنتشر في المنطقة، وآمل أن يكون ذلك مجرد أفكار فرد غير مستقر".

ووصف زيليكيتش الوضع في غزة بأنه "إبادة جماعية"، مضيفاً: "الأطفال يقتلون هناك اليوم، وقد يكون هناك أطفال آخرون غداً".

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الرسالة تحوي عبارات من قبيل "نتنياهو سيحدد مصير الجميع".​​​​​​​

ومنذ أكثر من شهر، يشنُّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينيّاً، اغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينيّاً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.