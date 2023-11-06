أظهر تقرير لموقع "Secret Flights" المتتبع لرحلات الطيران، الاثنين، أن تراجعاً طرأ على رحلات الطيران من مطار بن غوريون الدولي وإليه في مدينة تل أبيب بإسرائيل، بنسبة 80% كمتوسط منذ اندلاع الحرب.

وذكر الموقع أن ما معدله 100 رحلة يومياً، تهبط في مطار بن غوريون خلال الحرب، مقارنة مع 500 رحلة معتادة خلال الفترة ما قبل الحرب.

وتتعلق أغلبية الحركة بالناقلات الإسرائيلية الثلاث، وهي: العال، أركيا، وإسرائيل؛ في وقت لقد ألغت معظم شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على غزة، والارتفاع الحاد في أقساط التأمين لشركات الطيران.

وتستطيع شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث مواصلة الطيران، لأنها مؤمنة من قبل شركة "إنبال" للتأمين المملوكة للحكومة الإسرائيلية، التي حصلت على ضمانات من الدولة. لكن شركات الطيران الإسرائيلية لا تحلق إلى جميع الوجهات، إذ أوقفت شركة العال جميع رحلاتها إلى دبلن ومرسيليا وإسطنبول وشرم الشيخ وطوكيو، بحسب "Secret Flights".

كذلك، تواصل بعض شركات الطيران الأجنبية تسيير رحلات من إسرائيل وإليها؛ لكنها ليست منتظمة، منها الاتحاد للطيران الإماراتية، وفلاي دبي، وبلو بيرد (لارنكا وأثينا).

وألغى ما يقدر بنحو 50 شركة طيران عالمية، وتتبعها شركات طيران فرعية، جميع الرحلات الجوية المقررة من إسرائيل وإليها في الأسبوع الأول للحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية الاثنين، أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أدت إلى تراجع حاد في السياحة إلى إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال مكتب دائرة الإحصاء المركزية إن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسائحين، جاؤوا إلى إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 369 ألفاً في الشهر نفسه من عام 2022 و485 ألفاً في الفترة نفسها من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

وجاء نحو 72.2% ممن وصلوا لإسرائيل الشهر الماضي لحضور عيد العرش اليهودي في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، والذي انتهى في اليوم السابع من الشهر، أي منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.