دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاثنين، المؤسسات الدولية لزيارة مستشفيات غزة للتأكد من "الأكاذيب" التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتبرير قصفه القطاع الطبي.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت أن "السخافات التي يعرضها جيش الاحتلال لتبرير قصف المستشفيات ثبت كذبها، من خلال المقارنة بين الصور الهندسية، وتصريحات الخبراء، وحديث الشركات التي صممت المستشفيات".

وأكد أن الحفرة التي عرضها الناطق باسم جيش الاحتلال على أنها نفق للمقاومة، هي فتحة للتهوية كما أكد الخبراء الهندسيون وشركات البناء التي صممت المستشفى.

وجدد القيادي في حماس دعوته للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى زيارة المستشفيات "للتأكد من كذب روايات الاحتلال".

وأضاف أن "كذبة وضع الصواريخ في المستشفيات التي تعج بالمرضى والمصابين والطواقم الطبية والنازحين والصحفيين لا يمكن أن يصدقها عاقل"، مشيراً إلى أن "الهزائم التي لحقت بقوات الاحتلال يريد تعويضها بالهجوم على المستشفيات".

من ناحية ثانية، أكد حمدان أن حماس لن تقبل بأي وصاية على قطاع غزة، رافضاً إمرار خطط لعزل الحركة التي وضعت إسرائيل هدف القضاء عليها في حربها على القطاع المحاصر.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي "للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها"، مضيفاً أن "مخططات أمريكا والاحتلال أحلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد".

وتابع "نحذر كل الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بأن تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بإيجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.