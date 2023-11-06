سياسة
3 دقيقة قراءة
حماس تدعو لزيارة مشافي غزة للتأكد من أكاذيب الاحتلال وترفض تمرير خطط لعزلها
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الحركة لن تقبل بوصاية على قطاع غزة، ولا إمرار خطط لعزل حماس التي وضعت إسرائيل هدف القضاء عليها في حربها على القطاع المحاصر، داعياً المؤسسات الدولية لزيارة مستشفيات غزة للتأكد من "الأكاذيب" التي يطلقها الاحتلال.
حماس تدعو لزيارة مشافي غزة للتأكد من أكاذيب الاحتلال وترفض تمرير خطط لعزلها
أسامة حمدان / صورة: وسائل التواصل
6 نوفمبر 2023

دعا القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الاثنين، المؤسسات الدولية لزيارة مستشفيات غزة للتأكد من "الأكاذيب" التي يطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لتبرير قصفه القطاع الطبي.

وأضاف حمدان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية بيروت أن "السخافات التي يعرضها جيش الاحتلال لتبرير قصف المستشفيات ثبت كذبها، من خلال المقارنة بين الصور الهندسية، وتصريحات الخبراء، وحديث الشركات التي صممت المستشفيات".

وأكد أن الحفرة التي عرضها الناطق باسم جيش الاحتلال على أنها نفق للمقاومة، هي فتحة للتهوية كما أكد الخبراء الهندسيون وشركات البناء التي صممت المستشفى.

وجدد القيادي في حماس دعوته للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى زيارة المستشفيات "للتأكد من كذب روايات الاحتلال".

وأضاف أن "كذبة وضع الصواريخ في المستشفيات التي تعج بالمرضى والمصابين والطواقم الطبية والنازحين والصحفيين لا يمكن أن يصدقها عاقل"، مشيراً إلى أن "الهزائم التي لحقت بقوات الاحتلال يريد تعويضها بالهجوم على المستشفيات".

من ناحية ثانية، أكد حمدان أن حماس لن تقبل بأي وصاية على قطاع غزة، رافضاً إمرار خطط لعزل الحركة التي وضعت إسرائيل هدف القضاء عليها في حربها على القطاع المحاصر.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي "للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها أو تهميشها"، مضيفاً أن "مخططات أمريكا والاحتلال أحلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد".

وتابع "نحذر كل الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بأن تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بإيجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال".

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us