شهدت العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية في أنقرة، تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والدعم الأمريكي لها.

وفي كلمة له خلال الفاعلية، قال علي يلديز، رئيس نقابة "ديانات سان" المنظمة للفاعلية، إنهم تجمعوا اليوم أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بوقف "الإبادة الجماعية في غزة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة والدول الغربية تبارك المجازر" التي تشهدها غزة.

وفي ختام الاحتجاج، وضع المتظاهرون أمام مبنى السفارة توابيت تحمل شعارات منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في خطوة تنتقد تقاعسها عن الحيلولة دون الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وفي السياق نفسه، أعلن اتحاد جامعات غربي البحر الأسود في تركيا اعتزامه مقاطعة ماركات داعمة لإسرائيل.

وفي بيان صادر عنه، الاثنين، أفاد الاتحاد بأن 17 جامعة تابعة له ستقاطع المنتجات والماركات الداعمة لإسرائيل.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي رداً على الهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة و"لعدم التزام الصمت إزاء جرائم الإنسانية المرتكبة في غزة".

والجامعات المشاركة في هذه المقاطعة هي: جامعة باندرما أون يدي أيلول وجامعة بارطن وجامعة بيلاجيك الشيخ أدابالي وجامعة بول وأبانت عزت وجامعة بورصة التقنية وجامعة تشانقري قره تكين وجامعة دوزجة وجامعة غبزة التقنية.

وتشارك في المقاطعة أيضاً جامعة هيتيت وجامعة قرابوك وجامعة قسطمونو وجامعة قوجة إيلي الصحية والتقنية وجامعة صقاريا للعلوم التطبيقية وجامعة يالوفا وجامعة زونغولداق بولنت أجاويد.

ومنذ أكثر من شهر، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 159 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.