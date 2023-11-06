سياسة
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بعد أن أخفى الخبر.. الاحتلال يؤكد استشهاد فلسطيني من غزة في سجونه
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن الأسير ماجد زقول استشهد في سجن "عوفر" الذي احتُجز فيه بعد عملية طوفان الأقصى، فيما لم يجرِ التعرُّف على هوية شهيد ثانٍ في سجون الاحتلال.
بعد أن أخفى الخبر.. الاحتلال يؤكد استشهاد فلسطيني من غزة في سجونه
أخفت سلطات الاحتلال خبر استشهاد زقول في سجن عوفر قبل أن يعلن عنه لاحقاً / صورة: وسائل التواصل الاجتماعي
6 نوفمبر 2023

أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، استشهاد الأسير ماجد أحمد زقول، بعد احتجازه من سلطات الاحتلال، وهو أحد العمال الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعاني الشهيد زقول من مرض السرطان، وانتقل إلى الضفة الغربية منذ ثلاث سنوات، كما عمل داخل إسرائيل منذ ستة شهور.

وقال بيان صادر عن الهيئة والنادي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخفت خبر استشهاد زقول، واكتفى الاحتلال بالإعلان عن استشهاد أسيرين أحدهم في سجن "عوفر" والآخر في سجن"عنتوت" دون الإفصاح عن هويتهم.

ولاحقاً جرى الكشف عن هوية شهيد سجن "عوفر" فيما لا تزال هوية السجين الثاني مجهولة.

واتهمت الهيئة والنادي باغتيال الشهيد زقول بعملية ممنهجة، بعد أن تعرض للتعذيب والضرب والاحتجاز في ظروف غير صحية.

وكان سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف العمال الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى"، أفرجت عن جزء منهم الجمعة الماضية، فيما لا يزال عدد من المواطنين من غزة معتقلين دون أي معطيات حول عددهم أو أماكن احتجازهم.

وأشارت شهادات العمال الذين أفرج عنها إلى أنهم تعرضوا للتعذيب والاحتجاز بظروف غير آدمية وسط انقطاع الاتصال مع عائلاتهم وأسرهم في غزة.

ومع استشهاد الأسير زقول فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة يرتفع إلى (240) شهيداً، وذلك منذ عام 1967.

ومنذ أكثر من شهر يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، غالبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما استُشهد 153 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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