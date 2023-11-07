سياسة
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"ليست حرباً يهودية-مسلمة".. الصفدي: ما يحدث في غزة حرب بين احتلال ومحتل
قال وزير الخارجية الأردني إنّ ما يجري في غزة ليس حرباً يهودية-مسلمة، وإنما هي حرب بين احتلال وشعب محتل، مؤكداً أن قتل آلاف الفلسطينيين والسعي نحو تهجيرهم لن يضمنا الأمن لإسرائيل.
"ليست حرباً يهودية-مسلمة".. الصفدي: ما يحدث في غزة حرب بين احتلال ومحتل
وزير خارجية الأردن: ما يجري في غزة حرب بين قوة محتلة وشعب محتل. / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء الاثنين أن ما يجري في قطاع غزة هو عبارة عن حرب بين قوة محتلة وشعب محتل.

وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية نُشرت مقتطفات منها على صفحة وزارة الخارجية على منصة إكس: "ما يجري في قطاع غزة ليس حرباً يهودية-مسلمة، إنها حرب بين المحتل والشعب المحتل".

وأضاف: "قَتْل 10 آلاف فلسطيني، وتهجير 1.4 مليون، وحرمان الناس حتى من حقهم الأساسي في قطرة ماء أو حبة مسكّن للألم، هذا لن يضمن الأمن لإسرائيل".

ولفت إلى أنه "كانت هناك سياسة إسرائيلية منهجية لقتل أي طموح للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولة".

وفي إشارة إلى ما قاله وزير التراث الإسرائيلي قال الصفدي: رأينا بالأمس وزيراً إسرائيلياً يدعو إلى استخدام السلاح النووي، بالتالي تدمير غزة بالكامل، ولكن على مر السنين تصرفت إسرائيل على افتراض أنها يمكن أن تتجاهل أن هناك ما يسمى القضية الفلسطينية".

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد خلالها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، وفق آخر إحصائية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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