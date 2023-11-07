استُشهد شابّان فلسطينيان الثلاثاء وأصيب 3 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات شمال غرب القدس المحتلة والخليل.

وباستشهاد الشابين يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية خلال 24 ساعة إلى 9 بعد استشهاد 7 أمس الاثنين، إذ نفّذت قوة خاصة عملية اغتيال بحق 4 مقاومين في طولكرم، كما قتلت شرطة الاحتلال منفّذ عملية الطعن بالقدس التي توفيت فيها مجندة إسرائيلية، إضافة إلى شهيد سادس آخر ارتقى في الخليل، وشهيد سابع في بيت لحم.

وأكدت مصادر طبية بالمستشفى الأهلي في الخليل، ومصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، استشهاد الشاب سعد نمر الفروخ (24 عاماً) وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح حرجة في البطن، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق.

وحسب المصادر فإنّ الشهيد سعد هو شقيق الشهيد مجاهد نمر الفروخ الذي ارتقى قبل عدة أيام بأراضي عام 48.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير فجراً، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها تلك القوات الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه الشبان.

وقد استُشهد شاب فلسطيني ليل الاثنين/الثلاثاء وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية لوفا أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب جبل الجبيعة المقام عليه جدار الفصل العنصري بالبلدة، قبل أن تعتقلهما.

وقالت المصادر إنّ قوات الاحتلال أبلغت في وقت لاحق باستشهاد الشاب مصعب مجاهد كامل المطري (19 عاماً)، ونُقل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابتين بالرصاص الحي "في الفخذ" خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الظاهرية قرب الخليل، ونُقل المصابان إلى المستشفى.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم بأعداد كبيرة برفقة جرّافتين عسكريتين، كما اقتحمت بلدة سلواد برام الله وقرية فقوعة في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة. واندلعت اشتباكات مسلحة الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات من الجيش الإسرائيلي عقب قيام الأخير باقتحام مدينة جنين.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بجرافات عسكرية اقتحمت المدينة من عدة مداخل قبل أن تواجه اشتباكات مع فلسطينيين. وأشار الشهود إلى أن أصوات انفجارات تسمع في عدة مواقع في مدينة جنين دون معرفة ماهيتها. ولفت الشهود إلى أن طائرات إسرائيلية بدون طيار تحلق في سماء جنين.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وحطمت نصباً خاصاً بشهداء البلدة.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، كما أصيب شاب برصاص الاحتلال في بطنه ونُقل إلى المركز الطبي في البلدة، قبل تحويله للعلاج في مستشفى رام الله.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واقتحمت القوات البلدة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المنازل في منطقتي التل والبالوع، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وعولجوا ميدانياً.

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل شمال رام الله، واعتقلت الشاب جهاد شادي صايل طوافشة (21 عاماً) خلال عمله في ورشته لتجليس السيارات.

تواصل الاقتحامات والمواجهات

وأصيب 5 موطنين بينهم سيدة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم فجر الثلاثاء.

وأفاد شهود عيان بـ"إصابة شابين بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيّرة للاحتلال، وبإصابة سيدة في الكتف، وهي والدة الشهيد عز الدين عواد الذي اغتالته قوات الاحتلال مساء الاثنين، وشاب برصاصة في الفخذ، وشاب برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي".

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة مجنزرة حارتي البلاونة والحدايدة في المخيم، وسط تحليق لطائرة استطلاع، وشددت حصارها عليه من كل جهاته، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد قاسم محمد رجب الذي اغتالته قوات الاحتلال إلى جانب ثلاثة شبان يوم أمس.

وجرّف الاحتلال الشارع الرئيسي وسط المخيم، وجرى تخريب أعمدة الكهرباء مما تسبب في انقطاع التيار عن أجزاء منه.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

كما نشرت قوات الاحتلال دورياتها وآلياتها في شوارع مدينة طولكرم، وتحديداً على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم، وشارع جامعة القدس المفتوحة، ونشرت قناصتها على أسطح المنازل والبنايات في المخيم ومحيطه.

في السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

ومنذ أكثر من شهر يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10022 فلسطينياً، أغلبيتهم نساء وأطفال، وأُصيب أكثر من 24 ألفاً آخرين، كما ارتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 163 ومنذ بداية العام الجاري إلى 371، واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.