ندد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو أمس الاثنين بقصف إسرائيل مخيماً كاملاً للاجئين الفلسطينيين للقضاء على "إرهابي واحد".

وقال دي كرو خلال كلمة له في بروكسل: "ما يحدث اليوم في غزة لم يعُد متناسباً"، وفق التليفزيون البلجيكي.

وأضاف: "قصف مخيم للاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد لا أعتقد أنه يمكنك القول إن هذا أمر متناسب"، في إشارة إلى مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وقال: "السؤال هو كيف يمكن إيجاد الحل". وفي الوقت نفسه "يجب أن نضع في اعتبارنا النضال من أجل تقرير المصير الذي خاضه الفلسطينيون منذ عدة عقود".

وأوضح أن "الحوار السياسي هو الذي سيجلب حلاً للصراع"، داعياً مرة أخرى إلى هدنة في القتال وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وشدد رئيس الوزراء البلجيكي على أن بلاده لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع، لكنها تستعدّ لوضع حد للعنف.

وكانت وزيرة البيئة البلجيكية زكية الخطابي، وهي عضو في حزب إيكولو الأخضر، تعرضت أمس الاثنين لانتقادات بعد رفضها وصف حماس بأنها "منظمة إرهابية".

عقوبات على داعمي حماس

وفي السياق قالت ماليزيا اليوم الثلاثاء إنها لن تعترف بالعقوبات الأحادية الجانب وفق قانون أمريكي مقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب للجماعات المسلحة في فلسطين.

وأكد رئيس الوزراء أنور إبراهيم في رد برلماني أن مشروع القانون المقترح لن يؤثر في ماليزيا إلا إذا ثبت أنها تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد الإسلامي.

وأوضح أن "أي عقوبات على ماليزيا يمكن أن تؤثر أيضاً في تقييم الحكومة والشركات الأمريكية تجاه ماليزيا، وكذلك في الفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية في ماليزيا".

ودائماً ما كانت ماليزيا من أشد الداعمين للقضية الفلسطينية، ودعت إلى حل الدولتين للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وكثيراً ما زار كبار قادة حماس ماليزيا واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.

ورفض أنور في السابق الضغوط الغربية لإدانة حماس، وقال إن الولايات المتحدة عبرت عن مخاوفها لماليزيا بشأن موقفها من فلسطين.

هدنة إنسانية

ومن جانب آخر أعلن البيت الأبيض أمس الاثنين أن الولايات المتحدة مصممة على إجراء محادثات مع إسرائيل للتوسط في هدنة إنسانية بقطاع غزة المحاصر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريح للصحفيين عبر الإنترنت أن إدارة بايدن تُجري مناقشات "نشطة" مع تل أبيب حول الهدنة في غزة.

وقال كيربي إنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا "إمكانية قيام عملية تكتيكية للمساعدة في تمكين المدنيين من الوصول إلى مواقع أكثر أماناً، وضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين، وتمكين إطلاق سراح الرهائن".

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد خلالها عشرة آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، وفق آخر إحصائية رسمية.