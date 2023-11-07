نظم مئات المحتجين، كثير منهم من جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، احتجاجاً أمام تمثال الحرية في نيويورك، مطالبين بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي تسجيل مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر حشود من النشطاء جالسين عند قاعدة التمثال هاتفين: "لن يحدث هذا مرة أخرى لأحد، لن يحدث ذلك أبداً مرة أخرى الآن"، مرددين هتافات يهودية في أعقاب المحرقة.

ووقف آخرون على القاعدة، ولفوا لافتات كبيرة على جانب التمثال كُتب عليها "وقف إطلاق النار الآن!" و"العالم كله يراقب".

وكشفت المجموعة أن المظاهرة اجتذبت 500 شخص، وسبق أن نظمت مظاهرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية في محطة غراند سنترال في مانهاتن وفي مبنى كانون هاوس الإداري بالكونغرس في واشنطن.

وتعارض المنظمة التي يقودها اليهود سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين باعتبارها شكلاً من أشكال الفصل العنصري.

وقالت المجموعة على موقع إكس: "تماماً مثل الفلسطينيين، كان كثير من أسلافنا يتوقون إلى التنفس بحرية".

ولم ترِدْ أي معلومات من المنظمين أو الشرطة عما إذا نجمت أي اعتقالات عن المظاهرة.

جاء الاحتجاج في الوقت الذي قالت فيه السلطات الصحية في غزة إن عدد الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع تجاوز عشرة آلاف، بينهم أكثر من 4000 طفل.

وفي تصعيد للضغوط الدولية لوقف القتال، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنطقة المحاصرة تتحول إلى "مقبرة للأطفال".

ومنذ أكثر من شهر يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد خلالها 10022 فلسطينياً، غالبيتهم نساء وأطفال، وأُصيبَ أكثر من 24 ألفاً آخرين، حسب إحصائيات رسمية.