وصف مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، العدد الكبير للقتلى في قطاع غزة بأنه يضع العالم أمام "تحدٍّ إنساني".

وكتب غريفيث على منصة إكس فجر الثلاثاء: "10 آلاف قُتلوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يجعلنا أمام تحدٍّ إنساني".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فجر الثلاثاء، أن نحو 2 بالمئة من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان، إما شهداء وإما جرحى.

وأشار إلى أن مستشفيات القطاع تستقبل بالمتوسط جريحاً في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيداً في كل ساعة، مبيناً أن متوسط الشهداء من الأطفال يبلغ 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5.

البنتاغون يُقِرّ بسقوط آلاف المدنيين

في السياق ذاته أقرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بسقوط آلاف القتلى من المدنيين في قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تقديم "أرقام دقيقة" لهم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الوزارة باتريك ريدر في مؤتمر صحفي الاثنين: "في ما يتعلق بالخسائر بين صفوف المدنيين في غزة، نعلم أن العدد بالآلاف، لكن لا يمكنني أن أخبركم برقم محدد".

وردّاً على سؤال عن عدد الأطفال بين آلاف القتلى المدنيين قال ريدر: "لا شيء أكثر تحديداً أستطيع أن أقوله".

وفي شان آخر أوضح ريدر أن عدد الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش في سوريا والعراق ارتفع إلى 38 هجوماً منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول، ولفت إلى أن الهجمات المذكورة تسببت في إصابة 45 عنصراً بإصابات طفيفة.​​​​​​​

ومنذ 32 يوماً يشنّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 160 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.