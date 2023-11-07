قال رئيس برلمان جمهورية شمال قبرص التركية زورلو توره، إن هدف إسرائيل هو مسح فلسطين من الخريطة بشكل كامل وليس حركة "حماس".

جاء ذلك في تصريحات له حول الهجمات التي تشنها المقاتلات الإسرائيلية على المدنيين والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة المحاصر.

ووصف توره مَن يديرون إسرائيل بأنهم "جزارون"، مضيفاً: "تشهد غزة إبادة جماعية، فما تفعله إسرائيل هي إبادة جماعية مخزية، والأمم المتحدة لا تنفع لشيء، ومظاهرات السلام غير كافية لإيقاف إسرائيل لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقفان خلف إسرائيل".

وانتقد توره مجلس الأمن الدولي لعدم اتخاذه موقفاً عادلاً بخصوص غزة، مشدداً على ضرورة اتحاد وتعاضد البلدان الإسلامية من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي.

وتابع: "هدف إسرائيل ليس حماس، بل مسح فلسطين بالكامل من الخريطة، ويزعمون أنهم يقضون على حماس لكنهم يقتلون المدنيين".

وأردف: "يقتلون الأطفال والنساء الحوامل ويقصفون المستشفيات ويدمرون الأبنية، إسرائيل ترتكب جريمة حرب اليوم، أين محاكم حقوق الإنسان؟ أين الأمم المتحدة؟ أين المؤسسات الدولية؟ كلهم يشاهدون وحشية إسرائيل الهمجية".

وأكد توره أن هجمات إسرائيل على المدنيين في غزة "إرهاب دولة"، مطالباً المجتمع الدولي بإيجاد طريقة لوقف الفظائع التي ترتكبها إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد خلالها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، وفق آخر إحصاءات رسمية.