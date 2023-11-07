سياسة
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"يثير التساؤلات".. روسيا تتعجب من تصريح وزير إسرائيلي بشأن أسلحة نووية
تعجبت وزارة الخارجية الروسية من تصريح وزير إسرائيلي، بدا كأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة، قائلةً على لسان متحدثتها: "يثير ذلك عديداً من الأسئلة".
"يثير التساؤلات".. روسيا تتعجب من تصريح وزير إسرائيلي بشأن أسلحة نووية
مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو. / صورة: Global Look Press / صورة: Leonid Faerberg / Global Look Press
7 نوفمبر 2023

قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إنّ تصريح وزير إسرائيلي بدا كأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة، يثير عديداً من التساؤلات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها: "يثير ذلك عديداً من الأسئلة".

وأضافت زاخاروفا: "السؤال الأول حول ما اتضح أننا نسمعه من بيانات رسمية حول وجود أسلحة نووية".

وأردفت متسائلة أنه "لو أن الأمر كذلك فأين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمفتشون النوويون الدوليون؟".

وأثارت تصريحات إلياهو إدانة من أنحاء العالم العربي وفضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدّها مسؤول أمريكي "مرفوضة"، ودعت إيران إلى رد دولي سريع.

وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على منصة إكس قائلاً: "على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ إجراء فوري ومستمر لنزع سلاح هذا النظام الوحشي والعنصري".

ووقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، عن المشاركة في اجتماعات الحكومة "حتى إشعار آخر". فعندما سُئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي أجاب إلياهو: "هذه إحدى الوسائل".

ولا تعترف إسرائيل علناً بامتلاكها أسلحة نووية على الرغم من أن اتحاد العلماء الأمريكيين يقدّر أن إسرائيل لديها نحو 90 رأساً نووياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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