أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الثلاثاء ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 48 صحفياً، قبل أن تعلن وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) استشهاد أحد صحفييها ليصبح الإجمالي 49 شهيداً من الصحفيين.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة قطاع غزة في بيانٍ استشهاد الصحفي العامل بإذاعة الأقصى (محلية) يحيى أبو منيعة بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، الثلاثاء.

ونعت إذاعة صوت الأقصى في بيانٍ "الزميل الصحفي يحيى أبو منيع الذي استُشهد في القصف الصهيوني بمدينة غزة".

وعقب بيان المكتب الحكومي بغزة أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) استشهاد الصحفي لديها محمد أبو حصيرة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم غرب مدينة غزة ليرتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 49، حسب الأناضول.

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 10 آلاف و22 شهيداً، وما يزيد على 25 ألف مصاب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2150 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.