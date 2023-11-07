أعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، تَعرُّض 81 مسجداً في ألمانيا لاعتداءات مختلفة منذ بداية العام الجاري 2023.

وقال أمين عامّ الاتحاد أيوب كاليون الثلاثاء، إن نصف هذه الهجمات وقع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن الاعتداءات على المساجد في ألمانيا تصاعدت بعد حرب غزة، معرباً عن قلقه من تزايد هذه الهجمات.

وطالب كاليون السلطات الألمانية باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع استمرار الاعتداءات.

وذكر أن من بين هذه الاعتداءات رسم شعارات النازية على جدران المساجد، ورمي نسخ من المصحف الشريف أمام المساجد بعد إحراقها في أماكن مجهولة.