سياسة
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"نصفها بعد الحرب على غزة".. تعرض 81 مسجداً بألمانيا للاعتداء منذ مطلع 2023
كشف أمين عامّ الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا أيوب كاليون، عن تَعرُّض 81 مسجداً لاعتداءات مختلفة منذ مطلع 2023، مؤكداً أن نصف الهجمات وقع بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
"نصفها بعد الحرب على غزة".. تعرض 81 مسجداً بألمانيا للاعتداء منذ مطلع 2023
الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا يؤكد تعرُّض 81 مسجداً بألمانيا لاعتداءات منذ مطلع 2023 / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

أعلن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا "ديتيب"، تَعرُّض 81 مسجداً في ألمانيا لاعتداءات مختلفة منذ بداية العام الجاري 2023.

وقال أمين عامّ الاتحاد أيوب كاليون الثلاثاء، إن نصف هذه الهجمات وقع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار إلى أن الاعتداءات على المساجد في ألمانيا تصاعدت بعد حرب غزة، معرباً عن قلقه من تزايد هذه الهجمات.

وطالب كاليون السلطات الألمانية باتخاذ الخطوات اللازمة لمنع استمرار الاعتداءات.

وذكر أن من بين هذه الاعتداءات رسم شعارات النازية على جدران المساجد، ورمي نسخ من المصحف الشريف أمام المساجد بعد إحراقها في أماكن مجهولة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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