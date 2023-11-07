أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن بلاده لن تبقى صامتة في وجه "القمع والعنف ضد الفلسطينيين".

جاء ذلك، الثلاثاء، خلال اجتماع جمع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنظيره البيلاروسي سيرجي ألينيك بالعاصمة التركية أنقرة.

وأكد فيدان أنه "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل صامتاً في مواجهة القسوة والوحشية المرتكبة في غزة".

وبخصوص الحرب الأوكرانية، قال فيدان إن "الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي على أساس القانون الدولي"، مضيفاً أن "إذا كان هناك توافق بين الطرفين فإن تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات".

وأشار فيدان إلى أن إطالة أمد الحرب لها آثار سلبية على المستويين الإقليمي والعالمي، موضحاً أن "تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها لإحلال السلام".

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل أكثر من 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.