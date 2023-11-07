سياسة
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تُحدث أضراراً مدمرة.. أمريكا سترسل قنابل "دقيقة التوجيه" لإسرائيل
تخطّط الولايات المتحدة الأمريكية لنقل قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل، حسبما كشفت وسائل إعلام أمريكية، مؤكدة أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت إخطاراً إلى الكونغرس بهذا الشأن في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
تُحدث أضراراً مدمرة.. أمريكا سترسل قنابل "دقيقة التوجيه" لإسرائيل
جانب من الدمار الذي خلّفَته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال أكتوبر/تشرين الأول / صورة: Reuters
7 نوفمبر 2023

كشفت وسائل إعلام أمريكية الاثنين، عن خطة للولايات المتحدة لنقل قنابل دقيقة التوجيه بقيمة 320 مليون دولار إلى إسرائيل.

وأكدت صحيفة صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن أرسلت في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إخطاراً رسمياً إلى مسؤولي الكونغرس بشأن النقل المخطط لمجموعات من "قنابل سبايس"، وهي نوع من الأسلحة الموجهة بدقة تطلقه الطائرات الحربية.

ونقلت الصحيفة عن مراسَلات اطّلعت عليها أن شركة تصنيع الأسلحة "رافائيل يو إس إيه" ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل "رافائيل" لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وحسب المراسَلات، تشمل الخطط توفير خدمات الدعم والتجميع والاختبار والتكنولوجيا الأخرى المتعلقة باستخدام هذه القنابل.

تأتي الصفقة الجديدة بعد نقل قنابل مماثلة بقيمة 402 مليون دولار إلى إسرائيل، والتي قدمت الإدارة الأميركية في عام 2020 طلباً للكونغرس للموافقة عليها.

فيما أكد الصفقة مصدر مطّلع لوكالة أنباء رويترز، مشيراً إلى أن"إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بخطط نقل هذه القنابل".

في السياق نفسه أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إسرائيل طلبت إلى واشنطن مزيداً من الذخائر إلى جانب معدات القنابل الموجهة، التي تتمتع بقدرات تدمير عالية، بخاصة في المناطق الحضرية.

وطلبت إسرائيل الحصول على هذه الأسلحة "قبل هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول مع إخطار أولي غير رسمي أُرسلَ إلى قادة الكونغرس، في وقت سابق من هذا العام"، حسب مسؤولين مطّلعين على العملية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت غواصة نووية إلى جانب حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط.

والاثنين قالت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على حسابها في منصة إكس، تويتر سابقاً، إن الغواصة النووية من فئة "أوهايو" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الغواصة وصلت الأحد إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط.

وستنضمّ الغواصة "أوهايو" إلى حاملتَي الطائرات "آيزنهاور" و"جيرالد فورد" ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما التي سبق أن نشرها الجيش الأمريكي في المنطقة مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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