سياسة
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المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط ويندّد بـ"شهر من المذبحة"
بدأ المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، زيارة للشرق الأوسط تستمر خمسة أيام لبحث انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث وسط التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.
المفوّض الأممي لحقوق الإنسان يزور الشرق الأوسط ويندّد بـ"شهر من المذبحة"
المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يزور الشرق الأوسط وسط التصعيد الإسرائيلي بغزة   / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

أفاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، بأنه يجري زيارة إلى الشرق الأوسط وسط تزايد المخاوف بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكر مكتب تورك في بيان، أنه سافر إلى مصر في مستهل زيارة للمنطقة تستغرق خمسة أيام يعتزم خلالها زيارة معبر رفح الأربعاء.

وأضاف المكتب أنّ تورك سيزور عمّان الخميس، بينما يسعى للوصول إلى إسرائيل والضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة.

وقال تورك في البيان "لقد مرّ شهر كامل من المذبحة والمعاناة المتواصلة، وإراقة الدماء والدمار والغضب واليأس" .

وتابع أنّ "انتهاكات حقوق الإنسان هي السبب الجذري وراء هذا التصعيد، وتلعب حقوق الإنسان دوراً مركزياً في إيجاد مخرج من دوامة الألم هذه".

وقال مكتب تورك إنّ زيارته للمنطقة "تأتي على خلفية الأزمة الحقوقية والإنسانية المستمرّة والخطيرة للغاية".

وذكر البيان، أنّ مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سيتحدث خلال زيارته مع المسؤولين الحكوميين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ومع المتضرّرين والمصابين، ومع زملائه في الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في المنطقة.

ومن المقرّر أن يلتقي في القاهرة الثلاثاء، وزير الخارجية المصري سامح شكري، وممثلي منظمات المجتمع المدني الإقليمية والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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