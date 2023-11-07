حذرت الأمم المتحدة من أن نحو مليون و650 ألف طفل دون سن الخامسة في السودان مهددون بسوء التغذية الحاد.

جاء ذلك بحسب تحليل نشرته مبادرة "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية ومنظمات مدنية، والمسؤولة عن تقديم بيانات حول انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأظهر التحليل أن نحو خمسة ملايين و830 ألف شخص في السودان يعانون انعدام أمن غذائي حاد في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني عام 2023.

وتوقع التحليل أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أكثر حدّة من الجوع المزمن إلى 7 ملايين و100 ألف شخص في الفترة من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز العام المقبل.

ووفقاً للتحليل من المتوقع أن يعاني نحو مليون و650 ألف طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد في السودان بين يوليو/تموز العام الحالي ويونيو/حزيران العام القادم.

كما يعتقد أن 870 ألف امرأة حامل أو مرضعة ستعاني سوء تغذية حاداً في الفترة ذاتها.​​​​​​​

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وأدى الصراع إلى شلّ الخدمات الأساسية في البلاد وتدمير البنية التحتية. كما أسفر عن سقوط 10400 قتيل وفقاً لمنظمة أكليد المعنية بإحصاء ضحايا النزاعات، ونزوح ولجوء أكثر من ستة ملايين سوداني، وفق الأمم المتحدة.