سياسة
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تشييع ثلاث فتيات وجدَّتهنّ قُتلن بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان
شيّع أهالي بلدة بليدا في جنوب لبنان ثلاث فتيات وجدَّتهنّ قُتلن في غارة إسرائيلية استهدفتهن خلال محاولتهن الفرار في سيارة مدنية من قصف إسرائيلي، بينما توعدت جماعة حزب الله اللبنانية إسرائيل بردّ "الصاع صاعين" على المجزرة.
تشييع ثلاث فتيات وجدَّتهنّ قُتلن بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان
تشييع ثلاث طفلات وجدّتهن قتلن بغارة إسرائيلية في لبنان / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

شيّع أهالي بلدة بليدا اللبنانية، الثلاثاء، الطفلات الثلاث وجدّتهن اللواتي قتلن الأحد بغارة إسرائيلية استهدفت سيّارتهنّ في بلدة عيناتا جنوب البلاد.

وجاب موكب التشييع عدة قرى وبلدات في الجنوب، إذ استُقبل بالزغاريد ونثر الأرز والورود.

ووصل الموكب إلى بلدة بليدا الحدودية جنوب لبنان، إذ نظّمت مراسم التشييع وسط حضور شعبي ورسمي.

وقال النائب ‎عن جماعة "حزب الله" علي فياض في كلمة خلال التشييع: "المقاومة لن تتساهل مع أي عدوان يستهدف المدنيين، وستردّ الصاع صاعين".

وأضاف: "قتلهنّ مجرم طاغوتي ظالم هو العدو (الإسرائيلي) في جريمة عمد، هي نموذج لما يمارسه في غزة".

والأحد، قُتلت ثلاث فتيات مع جدّتهن، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية جنوب لبنان، وفق وسائل إعلام محلية، بينما حذّرت قوات حفظ السلام الدولية جنوب لبنان "يونيفيل" بعد الحادثة من خروج التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل عن "نطاق السيطرة".

ومنذ شهر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وجاء التوتر على الحدود بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي نتيجة الحرب المدمّرة التي تشنّها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم غربي مطلق وخاصة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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