سياسة
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كتائب القسام تتهم إسرائيل بعرقلة الإفراج عن 12 محتجزاً أجنبياً
قالت "كتائب القسام" إن إسرائيل عرقلت جهود الإفراج عن 12 محتجزاً لديها من حملة الجنسيات الأجنبية. وأكدت أنها ما زالت على استعداد للإفراج عنهم.
كتائب القسام تتهم إسرائيل بعرقلة الإفراج عن 12 محتجزاً أجنبياً
كتائب القسام تتهم إسرائيل بعرقلة الإفراج عن 12 محتجزاً أجنبياً / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

اتهمت كتائب "القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس"، الثلاثاء، إسرائيل بعرقلة إطلاق سراح12 محتجزاً في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية.

وقالت الكتائب في بيان: "كنا قبل عدة أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزاً في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية ولكن الاحتلال عرقل ذلك".

وأضافت: "ما زلنا نؤكد أننا على استعداد للإفراج عنهم ولكن الوضع الميداني والعدوان الصهيوني الذي يهدد حياتهم هو الذي يعيق إتمام ذلك".

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ولليوم الـ32 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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