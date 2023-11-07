يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غداً الأربعاء إلى أوزبكستان للمشاركة في النسخة الـ16 لقمة منظمة التعاون الاقتصادي.

وأوضحت دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية في بيان، أن أردوغان سيلقي كلمة في القمة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وتضم منظمة التعاون الاقتصادي التي تأسست عام 1985، كلاً من تركيا وأذربيجان وإيران وباكستان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان وأفغانستان وتركمانستان، بينما تتمتع جمهورية شمال قبرص التركية بصفة مراقب.

وأضاف البيان أنه من المنتظر أن يعقد الرئيس أردوغان سلسلة لقاءات ثنائية مع القادة المشاركين في القمة.

ومن المقرر أن يجري خلال القمة تبادل الأفكار حول قضايا مثل زيادة فاعلية المنظمة التي تعتبر تركيا أحد أعضائها المؤسسين، وتطوير التجارة وشبكات النقل والاتصال بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى رفع التبادل التجاري بين بلدانها إلى 100 مليار دولار.

ومن ضمن القضايا المتوقع النقاش حولها، الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تطوير طريق الحرير الجديد، وخط سكة الحديد بين باكو- تبليسي- قارص، بالإضافة إلى مبادرة "الممر الأوسط" التي سبق أن اقترحتها تركيا.

ومن المتوقع أن تناقش القمة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه بشكل عاجل.