أعربت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، عن أسفها لانسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي أُبرمت عام 1990 إبان الحرب الباردة.

وقالت الوزارة في بيان، "إننا نأسف لقرار الاتحاد الروسي بالانسحاب من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا".

وأشار البيان إلى أنه "قد لوحظ تآكل متزايد في البنية الأمنية الأوروبية، التي تشكل القوات التقليدية في أوروبا واحدة من ركائزها الأساسية، وخاصة منذ عام 2007".

وأضاف: "لسوء الحظ، منذ أن دخل قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا حيّز التنفيذ في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصبح التنفيذ الهادف للمعاهدة من الدول الأطراف الأخرى للأسف مستحيلاً".

ولفت البيان إلى أنه "في ظل هذه الظروف، اضطرت تركيا جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء الأخرى في الناتو والدول الأعضاء في القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، إلى تعليق تنفيذ الاتفاقية لفترة ضرورية".

ونوّهت الخارجية التركية إلى أن هذا القرار قابل للرجوع عنه بشكل أساسي، مضيفة أن "الحاجة إلى الأسس والمبادئ الأساسية لمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الملزمة قانوناً، التي توفر التوازن والشفافية والقدرة على التنبؤ بين القوات العسكرية مع نظامها شبه الإقليمي، بما في ذلك نظام الأجنحة، والقيود العددية، لا تزال مستمرة".

وشددت الوزارة على أن "التحديثات التي قد تكون مطلوبة في البنية الأمنية الأوروبية في الفترة المقبلة لا يمكن أن تبنى إلا على هذه الأسس".

وتابع بيان الخارجية: "وفي هذا الصدد، سنواصل اتصالاتنا بشأن هذه القضية مع الأطراف المعنية كافة".

وواصل: "وفي الفترة الاستثنائية التي نمر بها، أصبحت العودة إلى التنفيذ الكامل لأنظمة تحديد الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار أكثر أهمية من أي وقت مضى للأمن الدولي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا انسحبت رسمياً من المعاهدة عند منتصف الليل، مضيفة أنها أصبحت الآن "من التاريخ".

ووضعت المعاهدة قيوداً يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلف وارسو آنذاك نشرها.

وكانت المعاهدة تهدف إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا، لكنها لم تحظ بشعبية في موسكو، لأنها أضعفت تفوق الاتحاد السوفييتي في الأسلحة التقليدية.

وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة عام 2007، وأوقفت مشاركتها الفعالة فيها عام 2015. وبعد أكثر من عام من الحرب الروسية الأوكرانية، وقع الرئيس فلاديمير بوتين في مايو/أيار الماضي مرسوماً ببطلان المعاهدة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا أُبرمت في نهاية الحرب الباردة عندما بدأ تشكيل هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي على أساس أن التعاون ممكن، وعندما بُذلت المحاولات المناسبة".

واعتبرت روسيا أن الدفع الأمريكي باتجاه توسيع حلف الناتو أدى إلى قيام دول الحلف "بالتحايل علانية" على القيود التي تفرضها المعاهدة على الحلف، وأضافت أن قبول عضوية فنلندا في الناتو وطلب السويد الانضمام إلى الحلف يعني أن المعاهدة "ماتت".

يذكر أنه بعدما أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من المعاهدة هذا العام، ندّد حلف شمال الأطلسي بقرار موسكو معتبراً أنه يقوض الأمن الأوروبي-الأطلسي.

وتعتبر العلاقات الروسية الأوروبية حالياً في أسوأ مراحلها نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، كما اعتبر الكرملين في مطلع هذا الأسبوع أن العلاقات مع الولايات المتحدة تحت الصفر.