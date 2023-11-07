أطلقت جهات مجهولة، الثلاثاء، 20 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه الجولان المحتل من جانب إسرائيل، بالتزامن مع زيارة الموفد الأمريكي آموس هوكستين لبيروت.

وأفادت مصادر صحفية أن مجموعة من الصواريخ انطلقت من منطقة الأحمدية في قضاء مرجعيون بالقطاع الشرقي على الحدود اللبنانية الجنوبية باتجاه الجليل الأعلى في الجولان.

وقالت وكالة أنباء لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق العاصمة بيروت وضواحيها، في تطوير نوعي على الاشتباكات التي تدور بين حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف على أطراف بلدات لبنانية منها اللبونة والبستان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه جرى إطلاق 20 صاروخاً من الأراضي اللبنانية، و"مدفعيتنا ترد على مصادر النيران".

وحتى الساعة 15:15 "ت.غ" لم تتبنَّ أي جهة في لبنان إطلاق الصواريخ.

والثلاثاء، أجرى الموفد الأمريكي آموس هوكستين مباحثات في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال إن واشنطن لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل إسرائيل من جهة وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية من لبنان من جهة أخرى قصفاً متبادلاً متقطعاً؛ ما خلّف قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

والثلاثاء، أجرى الموفد الأمريكي آموس هوكستين مباحثات في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وقال إن واشنطن لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان.

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، منهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.