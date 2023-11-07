يزداد النقاش داخل إسرائيل حول تراجع مكانة إسرائيل وحربها التي تشنها على قطاع غزة في الرأي العام الدولي.

ومع دخول الحرب شهرها الثاني تحوَّل التعاطف والدعم الذي حصلت عليهما إسرائيل في الأيام الأولى من الحرب إلى رأي عام معارض ومهاجم لسلوكها العسكري الدموي في غزة.

وتعتبر إسرائيل أن استمرار الدعم الدولي مهمٌّ لمواصلة حربها على قطاع غزة، المتوقَّع لها أن تستمر فترة طويلة.

وأدت المجازر والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة إلى تغيُّر في الرأي العام الدولي الذي بدأ يميل إلى الرواية الفلسطينية، وظهر ذلك بشكل واضح في المظاهرات التي عمَّت عواصم عربية وأوروبية ودولية، بما فيها ولايات أمريكية.

الصورة الفلسطينية

وقالت القناة "12" الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه "بعد مرور شهر، أصبحنا نواجه واقعاً جديداً: الصور التي تتألق في وسائل الإعلام الدولية هي صور القتل والدمار في غزة، وليست صور المذبحة في المستوطنات الإسرائيلية"، على حد تعبيرها.

وأضافت: "يبدو أن قصة المناصرة الإسرائيلية لا تنجح في أداء مهمتها بما يكفي لإتاحة مساحة كافية لنشاطات الجيش".

وتابعت: "تؤثر الصور وسيطرة الرواية الفلسطينية على الرأي العام في العالم".

ولا تكاد المؤسسات الأممية والدولية تتوقف عن بث مشاهد القتل والدمار في غزة والمناشدات لوقف إطلاق النار، مع استهجان منع إدخال المواد الطبية والغذاء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة.

وإسرائيل ليست راضية عن مواقف المؤسسات الأممية والدولية، لا سيَّما أنها تحظى بمصداقية عالية لدى الناس في العالم.

القناة "12" العبرية تشير إلى أن إسرائيل "حتى هذه اللحظة، لا تستطيع أن توفر لنفسها مساحة للتنفس تريدها، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة تحقيق الهدف الذي حددته لنفسها، أو اضطرارها إلى التسرع، ومن ثم تزداد فرصة ارتكاب الأخطاء".

وأردفت: "وهذه النقطة، بعد مرور شهر على بدء القتال، تعتبر حاسمة لاستمرار القتال.. لقد دخلت إسرائيل هذه الحرب، بينما لم يكن لديها في الواقع أي خطط لليوم التالي".

الجيش على الخط

ومنذ السبت الماضي، ينشط رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت في التنقل بين محطات التلفزة المحلية في محاولة لتجنيد الدعم لاستمرار الحرب.

وكتب بينيت، السبت، على منصة "إكس": "سأُجري الليلة جولة إعلامية سياسية في نيويورك وواشنطن. وضعُنا الدولي ليس جيداً".

وأضاف: "هدفي هو مساعدة الحكومة الإسرائيلية على تعزيز موقفنا في الرأي العام وفي الكونغرس وفي الإدارة الأمريكية من أجل إعطاء قادة جيش الدفاع الإسرائيلي الحرية الكاملة في العمل للقضاء على حماس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد حدَّد أعداداً كبيرة من جنود الاحتياط، إضافة إلى الناطقين الرسميين، للحديث إلى وسائل الإعلام الأجنبية دفاعاً عن موقف إسرائيل في الحرب.

إضافة إلى ذلك، لوحظ تجنيد عشرات من الصحفيين الإسرائيليين لنشر الرواية الإسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

معضلة المظاهرات اليهودية

صدمة كبيرة أصابت الإسرائيليين، بمن فيهم صحفيون، لمشاركة يهود حول العالم في تظاهرات داعمة لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الحرب، بعد بروز دور ملحوظ لجماعات يهودية في الولايات المتحدة تقف ضد حرب غزة، في مظاهرات عمَّت نيويورك وواشنطن وسان فرانسيسكو وغيرها.

وتحت عنوان: "مَن هم اليهود الذين يديرون ظهورهم لإسرائيل؟"، اعتبر أتيلا سومفالفي، في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، أنه "ظهر إلى النور تجمُّع مقيت من كارهي إسرائيل".

وقال: "أكثرهم إثارة للدهشة هم اليهود الذين يشاركون في حملة تشهير ضد أُمَّتهم التي تتعرض لهجوم بلا رحمة".

وأشار إلى أن "عدداً مثيراً للقلق من اليهود" انضم إلى الحملة الرافضة للحرب على غزة، معتبراً أن "الجهل التاريخي الصارخ الذي يظهر هو أمر مؤلم، ويجبرنا نحن اليهود على التفكير في كيفية وسبب هذا الواقع البائس".

وأضاف: "أنا غير متأكد من إمكانية إنقاذ هؤلاء الأفراد من انهيارهم الأخلاقي، ولكن من الواضح أن توسع هذا الاتجاه المثير للقلق يجب أن يتوقف".

وتُبدي إسرائيل قلقها من تنامي المظاهرات حول العالم رفضاً للحرب، بينما ذهب بينيت إلى حد مهاجمة هذه المظاهرات التي تُظهر مئات الآلاف حول العالم رافضين لنهج إسرائيل العسكري، بما فيها مظاهرات نيويورك، حيث كان بينيت موجوداً.

ومن نيويورك، كتب بينيت، الأحد، في منشور على "إكس" قائلاً: "أنا مندهش ومشمئز من حقيقة وجود كثير من الاحتجاجات المؤيدة لحماس حول العالم.. إنه أمر لا يمكن تصوُّره".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "يرجع ذلك إلى مجموعتين: إمَّا المعادون للسامية وإمّا الجاهلون"، على حد وصفه.

ومنذ 32 يوماً يشنُّ الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينيّاً، منهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، وفي الضفة الغربية استُشهد 163 فلسطينيّاً واعتُقل 2200، حسب مصادر فلسطينية رسمية.