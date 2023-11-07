قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن ما فعلته حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو اليوم، هو ذاته ما فعله النازيون سابقاً، داعياً العالم لأن يقول كفى لما يحدث في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية بمقره في العاصمة أنقرة.

وأضاف أن "الأفعال التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو ترقى لأن تكون مباشرة ضمن توصيف جرائم حرب وإبادة جماعية".

وشدد جليك على أن العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كانوا مجرد متفرجين عندما واجه آلاف المدنيين في غزة الموت.

وتابع: "عندما ننظر إلى البعد المادي لهذا العدوان من حكومة نتنياهو، نجد تدمير 55 مسجداً وثلاث جامعات وثلاث كنائس في هذه الهجمات حتى الآن".

واستهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر بحسب ما ذكره جليك، 16 مستشفى و23 مستوصفاً و27 سيارة إسعاف و105 مراكز صحية.

وأشار جليك إلى أن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين استخدموا لغة "خائنة" فيما يتعلق بما يحدث في غزة.

وتطرق لتعاطي وسائل الإعلام الغربية مع القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة.

وضرب جليك مثالاً على هذا التعاطي من خلال استخدام وسائل الإعلام الغربية لعبارة "اشتباكات بين إسرائيل وجماعات فلسطينية" قائلاً: "عندما تقرؤون هذه الجملة في الإعلام الغربي اعلموا أنّ إسرائيل تقصف المدنيين من دون أي سبب".

وأكد أنّ المؤسسات الدولية كافة، وكل المكتسبات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان خاضعة للامتحان قائلاً: "يعتقد الأوروبيون والأمريكيون أن مراقبة المسألة من بعيد يمكن أن تحل المشكلة. إنهم منصاعون وراء إسرائيل".