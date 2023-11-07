سياسة
2 دقيقة قراءة
العدالة والتنمية التركي: حكومة نتنياهو تكرر ما فعله النازيون
قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، إن "الأفعال التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو ترقى لأن تكون مباشرة ضمن توصيف جرائم حرب وإبادة جماعية"، مشدداً على ضرورة أن يقول العالم كفى لما يحدث" في قطاع غزة.
العدالة والتنمية التركي: حكومة نتنياهو تكرر ما فعله النازيون
شدد جليك على أن العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كانوا مجرد متفرجين عندما واجه آلاف المدنيين في غزة الموت. / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

قال متحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك إن ما فعلته حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو اليوم، هو ذاته ما فعله النازيون سابقاً، داعياً العالم لأن يقول كفى لما يحدث في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة الإدارية المركزية لحزب العدالة والتنمية بمقره في العاصمة أنقرة.

وأضاف أن "الأفعال التي أقدمت عليها حكومة نتنياهو ترقى لأن تكون مباشرة ضمن توصيف جرائم حرب وإبادة جماعية".

وشدد جليك على أن العالم والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كانوا مجرد متفرجين عندما واجه آلاف المدنيين في غزة الموت.

وتابع: "عندما ننظر إلى البعد المادي لهذا العدوان من حكومة نتنياهو، نجد تدمير 55 مسجداً وثلاث جامعات وثلاث كنائس في هذه الهجمات حتى الآن".

واستهدف الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر بحسب ما ذكره جليك، 16 مستشفى و23 مستوصفاً و27 سيارة إسعاف و105 مراكز صحية.

وأشار جليك إلى أن وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين استخدموا لغة "خائنة" فيما يتعلق بما يحدث في غزة.

وتطرق لتعاطي وسائل الإعلام الغربية مع القصف الإسرائيلي الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة.

وضرب جليك مثالاً على هذا التعاطي من خلال استخدام وسائل الإعلام الغربية لعبارة "اشتباكات بين إسرائيل وجماعات فلسطينية" قائلاً: "عندما تقرؤون هذه الجملة في الإعلام الغربي اعلموا أنّ إسرائيل تقصف المدنيين من دون أي سبب".

وأكد أنّ المؤسسات الدولية كافة، وكل المكتسبات الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان خاضعة للامتحان قائلاً: "يعتقد الأوروبيون والأمريكيون أن مراقبة المسألة من بعيد يمكن أن تحل المشكلة. إنهم منصاعون وراء إسرائيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us