سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن: لا ندعم احتلال إسرائيل لغزة مجدداً وأبلغنا تل أبيب بذلك
أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي الثلاثاء، عدم دعم بلاده احتلال إسرائيل لقطاع غزة مجدداً.
واشنطن: لا ندعم احتلال إسرائيل لغزة مجدداً وأبلغنا تل أبيب بذلك
الخارجية الأمريكية: لا ندعم احتلال إسرائيل لغزة مجدداً وأبلغنا تل أبيب بذلك / صورة: AA
7 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عدم دعمها احتلال إسرائيل مجدداً لغزة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب متحدث الخارجية فيدانت باتيل.

وقال باتيل: "لا ندعم احتلال إسرائيل لغزة مجدداً".

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد أبلغ الجانب الإسرائيلي ذلك "بوضوح" خلال زيارته تل أبيب.

وفي السياق ذاته، ذكر باتيل أنه لا يمكن العودة إلى "الوضع القائم في 6 أكتوبر/تشرين الأول".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مصممة على إجراء محادثات مع إسرائيل للتوسط في "هدنة إنسانية" بقطاع غزة المحاصَر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريح للصحفيين عبر الإنترنت، إن إدارة بايدن تُجري مناقشات "نشطة" مع تل أبيب حول الهدنة في غزة، مضيفاً: "نعتبر أنفسنا في بداية هذه المحادثة لا في نهايتها، لذا يمكنك أن تتوقع أننا سنواصل الدعوة إلى وقف مؤقت محلي للقتال".

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us