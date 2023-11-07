أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عدم دعمها احتلال إسرائيل مجدداً لغزة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لنائب متحدث الخارجية فيدانت باتيل.

وقال باتيل: "لا ندعم احتلال إسرائيل لغزة مجدداً".

وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان قد أبلغ الجانب الإسرائيلي ذلك "بوضوح" خلال زيارته تل أبيب.

وفي السياق ذاته، ذكر باتيل أنه لا يمكن العودة إلى "الوضع القائم في 6 أكتوبر/تشرين الأول".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة مصممة على إجراء محادثات مع إسرائيل للتوسط في "هدنة إنسانية" بقطاع غزة المحاصَر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في تصريح للصحفيين عبر الإنترنت، إن إدارة بايدن تُجري مناقشات "نشطة" مع تل أبيب حول الهدنة في غزة، مضيفاً: "نعتبر أنفسنا في بداية هذه المحادثة لا في نهايتها، لذا يمكنك أن تتوقع أننا سنواصل الدعوة إلى وقف مؤقت محلي للقتال".

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمّرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.