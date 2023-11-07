سياسة
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نتنياهو: سنقضي على جميع قدرات حماس العسكرية ولن ندعها تحكم غزة
توعد رئيس وزراء دولة إسرائيل بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس ومنع غزة من أن تشكل مصدر خطر وتهديد لإسرائيل.
نتنياهو: سنقضي على جميع قدرات حماس العسكرية ولن ندعها تحكم غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن دولته ستسعى للقضاء على قدرات حماس العسكرية والسلطوية / صورة: Reuters
7 نوفمبر 2023

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيُقضى على القدرات العسكرية والسلطوية كافة لحركة "حماس"، وإن "غزة لن تشكل مجدداً تهديداً لإسرائيل".

وذكر نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن القتال في قطاع غزة يتقدم "بقوة لم تعرفها حماس من قبل"، وبحسب قوله فإن الحركة "اكتشفت أننا نصل إلى أماكن لم تكن تعتقد أننا سنصل إليها".

ومضى بقوله: "لقد قضينا على آلاف الإرهابيين فوق وتحت الأرض"، على حد تعبيره.

وأوضح أنه "سيُقضى على القدرات العسكرية والسلطوية كافة لحركة حماس"، وأن "غزة لن تشكل مجدداً تهديداً لإسرائيل".

وشدد نتنياهو على أنه "لن يكون هناك إدخال للوقود (إلى غزة) أو وقف لإطلاق النار من دون عودة المختطفين"، متوجهاً إلى عائلاتهم بقوله: "نعمل على جميع الجبهات لإعادة أحبائكم، والعمل العسكري جزء أساسي من هذا الجهد".

ومنذ أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية نهاية الشهر الماضي يواجه مقاومة شرسة دفعته للبقاء في المناطق الزراعية والمفتوحة وسط تصاعد خسائره المادية والبشرية.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجبهة الشمالية بقوله: "إذا اختار نصر الله الدخول في الحرب فإنه سيرتكب خطأ حياته".

ومنذ شهر، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية بوتيرة يومية، قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

ومنذ 32 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و22 فلسطينياً، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل أكثر من 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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