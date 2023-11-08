قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، الثلاثاء، إن بلاده لن تبحث أي مشروع للطاقة مع إسرائيل ما لم يتوقف إطلاق النار في غزة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها بيرقدار على إحدى القنوات التليفزيونية الخاصة، تطرق خلالها إلى وضع مشاريع الطاقة المحتملة بين أنقرة وتل أبيب إثر الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وشدد على أنه "في مثل هذه الأجواء التي تشهد مثل هذه الوحشية الكبيرة والمأساة الإنسانية، فإن الحديث عن أي مشروع سيكون بمثابة عدم احترام للإنسانية، لإنسانيتنا وأشقائنا هناك".

وأوضح أن "الشيء الوحيد الذي سنتحدث عنه بعد هذه الساعة هو كيف يمكننا تلبية احتياجات غزة من الكهرباء والمياه والغذاء، سيكون هذا المشروع الوحيد".

وكشف عن أن تركيا أرسلت مولدات كهرباء إلى غزة، مشيراً إلى أنها تنتظر عند معبر رفح.

كان وزير التجارة التركي عمر بولاط، قد أكد، الثلاثاء، انخفاض حجم التبادل التجاري بين بلاده وإسرائيل أكثر من 50% منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، موضحاً أن هذا التراجع "مرتبط بطلبات التجّار والمستهلكين".

ومنذ 33 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأُصيب نحو 26 ألفاً، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2215 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.