أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، تعليق العمل باتفاقية القوات المسلحة التقليدية في أوروبا "AKKA" المبرمة عام 1990 إبان الحرب الباردة.

جاء ذلك في بيان للخارجية الأمريكية رداً على قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية، وسيدخل قرار التعليق الأمريكي حيز التنفيذ في 7 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ووصفت واشنطن قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية بأنه "يصب في صالح تقويض الأمن في أوروبا".

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة قد تُغيِِّر تموضع قواتها في أوروبا بعد انسحاب روسيا من المعاهدة.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "سنفع ما هو ضروري لتنفيذ الالتزامات وفق المادة الخامسة أمام الحلفاء في الناتو، وهذا قد يتطلب تغييراً في تموضع القوات، لكنني لست مستعداً للحديث عن ذلك اليوم".

وفي 10يونيو/حزيران الماضي، أرسلت وزارة الخارجية الروسية إخطارات إلى جميع الدول الأطراف في معاهدة القوات المسلحة التقليدية بشأن دخول انسحابها من المعاهدة حيز التنفيذ بعد 150 يوماً، أي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن "معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا أُبرمت في نهاية الحرب الباردة عندما بدأ تشكيل هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي على أساس أن التعاون ممكن، وعندما بُذلت المحاولات المناسبة".

ورأت موسكو أن الدفع الأمريكي باتجاه توسيع حلف الناتو أدى إلى "التحايل علانية" من دول الحلف على القيود التي تفرضها المعاهدة على الحلف، وأضافت أن قبول عضوية فنلندا في الناتو وطلب السويد الانضمام إلى الحلف يعنيان أن المعاهدة "ماتت".

ووضعت المعاهدة قيوداً يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن للناتو وحلف وارسو آنذاك نشرها.

وكانت تهدف إلى منع أيٍّ من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا.

ووقّعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا الدول الأعضاء في حلف "الناتو"، وأعضاء حلف "وارسو" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 في العاصمة الفرنسية باريس، ودخلت حيّز التنفيذ في 9 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1992.