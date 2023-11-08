سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب إدانتها إسرائيل وبايدن.. "النواب الأمريكي" يوجّه "اللوم" لرشيدة طليب
أقرّ مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار يوجه اللوم إلى النائبة الأمريكية رشيدة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة. فيما أكدت طليب أمام المجلس عدم تخليها عن الشعب الفلسطيني.
بسبب إدانتها إسرائيل وبايدن.. "النواب الأمريكي" يوجّه "اللوم" لرشيدة طليب
مجلس النواب الأمريكي يُصدّق على مشروع قرار يوجه اللوم إلى النائبة الأمريكية رشيدة طليب / صورة: AFP
8 نوفمبر 2023

صدّق مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على مشروع قرار يوجه اللوم إلى النائبة الأمريكية فلسطينية الأصل رشيدة طليب، بسبب إدانتها سياسات الرئيس جو بايدن وإسرائيل حول غزة.

ووافق المجلس على مشروع القرار بعد حصوله على تأييد 234 نائباً، ورفض 188 نائباً، وامتناع 4 نواب عن التصويت.

ويتهم القرار طليب بـ"نشر معلومات خاطئة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول، وتوجيه نداءات لإزالة دولة إسرائيل".

وقبيل التصويت على مشروع القرار، قالت طليب أمام المجلس: "لا أصدق أنني مضطرة لقول هذا، لا يمكن التخلي عن الشعب الفلسطيني، نحن أيضاً بشر مثل سائر الشعوب الأخرى".

وقرار اللوم في مجلس النواب الأمريكي لا يتضمن أي عقوبات على النائب المعنيّ، إنما يعني أن المجلس لا يوافق على وجهات نظر النائب.

طليب تنتقد زملاءها

وفي وقت سابق انتقدت طليب، في بيان لها، تركيز زملائها على "إسكات صوتها في ما يخص التطورات في غزة، بدلاً من إنقاذ حياة الفلسطينيين".

وأوضحت في البيان أنه "في الوقت الذي تجاوز فيه عدد القتلى في غزة أكثر من 10 آلاف، أشعر ببالغ الحزن جراء مساعي زملائي لإسكاتي بدلاً من إنقاذ حياة الآخرين".

وكشفت طليب أن كثيراً من الأعضاء في مجلس النواب قالوا لها إن "حياة الفلسطينيين ليست مهمة لهم".

ونوّهت بأن زملاءها "بدلاً من تَقبُّل أفكار ووجهة نظر الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في المجلس، لجؤوا إلى تشويه موقفها من خلال الأكاذيب الصارخة".

وشدّدَت على أنها ستواصل مساعيها الرامية إلى "سلام عادل ودائم يركز على التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويضمن عدم معاناة أي شخص أو طفل أو العيش في ظل الخوف من العنف".

ونشرت طليب بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عبر منصة إكس، صوراً لأطفال فلسطينيين قتلى، وكتبت: "الرئيس بايدن يدعم الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، الشعب الأمريكي لن ينسى هذا".

وأضافت: "بايدن، إما أن تدعم وقف إطلاق النار الآن، وإما أن لا تثق بنا في 2024"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us