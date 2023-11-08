شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص، مؤكدة عدم قدرة أي قوة على الأرض على تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وقال الناطق باسم الحركة الدكتور عبد اللطيف القانوع، في بيان على منصة "تليغرام"، الأربعاء، "إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها".

كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد أعلن مساء الثلاثاء، أن "حركة حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من المستقبل في قطاع غزة، والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك".

وأكد القانوع أن حديث كيربي عن وضع غزة ما بعد حماس ضربٌ من الخيال و"شعبنا يلتحم مع المقاومة وهو من يقرر مصيره بنفسه".

وأشار إلى أن حماس حركة تحرر وطني وتتربع في كل بيت فلسطيني و"هي جزء أصيل من شعبنا ومن حقها مقاومة الاحتلال وفق كل القوانين والأعراف".

وشدد كذلك على أن الشعب أفشل مخطط تهجيره وتصفية قضيته العادلة ولن يسمح لأحد بتمرير مخططاته ولا يزال ثابتاً مرابطاً على أرضه.

وعن تطورات الحرب التي دخلت يومها الـ33، قال القانوع إن "القسام" كبّد العدو خسائر فادحة في آلياته ودباباته وجنوده وجيشه الذي لا يزال يحاول عبور قطاع غزة ويتراجع أمام ضربات المقاومة.

وتابع: "الاحتلال سيخسر هذه المعركة كسابقاتها، وكما فشل في بدايتها صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول سيفشل في تحقيق أهدافه في نهايتها".

ومنذ 33 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي "حرباً مدمرة" على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، منهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأُصيب أكثر من 25 ألفاً آخرين، كما استُشهد 163 فلسطينياً واعتُقل 2200 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.