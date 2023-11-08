سياسة
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جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت وعدة مدن بالضفة ويعتقل عشرات بينهم سيدات
يستمر الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مدن الضفة الغربية واعتقال عشرات المواطنين يومياً، في سيناريو بات يتكرر يومياً وبمزيد من العنف منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي. واقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة بيرزيت ودمَّرت مقتنيات الأطر الطلابية في الجامعة.
جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت وعدة مدن بالضفة ويعتقل عشرات بينهم سيدات
قوات الاحتلال تدمّر وتخرّب مقتنيات الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت بعد اقتحامها / صورة: وسائل إعلام فلسطينية
8 نوفمبر 2023

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة بيرزيت، شمال مدينة رام الله، وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أجبرت حرس الجامعة على فتح أبوابها، حيث دخلت 6 آليات عسكرية الحرم الجامعي، ودمرت وخربت مقتنيات الأطر الطلابية في الجامعة.

جاء ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيرزيت، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي صوب شاب، ما أدى لإصابته، دون أن ترد تفاصيل أوفى عن حالته.

وكان مجلس الجامعة قد قرر التحول إلى التعليم الإلكتروني منذ 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، نظراً لاعتداءات قوات الاحتلال والمستعمرين المتصاعدة في الضفة الغربية، وبسبب المخاطر المتوقعة نتيجة قطع الطرق بحواجز الاحتلال العسكرية وسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

استمرار الاقتحامات والاعتقالات

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن إسرائيل اعتقلت فجر الأربعاء 65 فلسطينياً على الأقل بالضفة الغربية المحتلة​​​​​​​، ما يرفع عدد المعتقلين فيها إلى 2280 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا، وحاصرت منزلاً في مخيم عقبة جبر، فيما أُصيب شاب برصاص الاحتلال، بمدينة الخليل، بعد اقتحام عدة أحياء فيها واعتقال 16 مواطناً بينهم نساء وصحفيون، بالإضافة إلى إصابة 3 مواطنين على الأقل، واعتقال 10 آخرين، خلال الاقتحام الواسع الذي نفّذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، بمدينة قلقيلية.

وفي مدينة نابلس، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، بعد اقتحام الأخيرة قرية تل، واعتقال لينا ريحان، والدة الأسير مؤمن ريحان، وزوجته رغد رمضان، وفي بلدة عقابا، شمالي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، بالإضافة إلى عدة مواطنين من سيلة الظهر، قضاء مدينة جنين، واقتحمت عدة قرى من بينها مسلية، ورابا، ومثلث الشهداء، وبلدة الزبابدة.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح الأربعاء، مخيم شعفاط، شمالي القدس المحتلة، وأغلقت مداخله بالكامل ومنعت الحركة فيه. وأفادت مصادر محلية في المخيم بمحاصرة منزل عائلة الطفل محمد باسل الزلباني (14 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بقتل جندي من حرس الحدود على حاجز مخيم شعفاط في فبراير/شباط الماضي، وذلك تمهيداً لهدمه. ورافق عملية الاقتحام، الاعتداء على طلبة المدارس والمواطنين ومنعهم من الحركة.

ولم تسلم محافظة بيت لحم من الاقتحامات، إذ اعتقل جيش الاحتلال 11 مواطناً من مناطق مختلفة في المحافظة، كما اعتقل مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، واقتحم بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، واعتقل مواطنين.

وزادات جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنكيلها بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، من خلال حملات مداهمات واقتحامات واعتقالات يومية، وقتلهم 163 فلسطينياً منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، و371 منذ بداية العام الجاري، واعتقال ما يزيد على 2280 في الضفة الغربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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