ضرب زلزالان متتاليان بقوة 6.7 و7.1 درجة، صباح الأربعاء، منطقة بحر باندا قبالة سواحل إندونيسيا.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزالين يقع على بُعد نحو 340 كيلومتراً جنوب مقاطعة مالوكو الإندونيسية، وبعمق 10 كيلومترات.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال وقع عند الساعة 11:53 (04:53 ت غ) على عمق 10 كلم وعلى مسافة أكثر من 340 كلم جنوب مقاطعة مالوكو الإندونيسية، فيما لم يصدر على أثره أي تحذير من موجات تسونامي.

وشعر سكان بلدة سامولاكي في جزر تانيمبار التابعة لإندونيسيا بهزة أرضية جراء الزلزال، وفق ما أفادت الوكالة المحلية للرصد الجوي والمناخي والجيوفيزيائي.

ولم تُسجل مبدئياً خسائر بشرية أو مادية، كما لم يصدر تحذير من احتمال حدوث موجات مد "تسونامي" عقب الزلزالين.

وتتعرّض إندونيسيا لزلازل متكرّرة بسبب موقعها على "حزام النار"، وهو منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين في المحيط الهادئ.