سياسة
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الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 31 منذ بدء العملية البرية في غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال المعارك في شمال قطاع غزة، موضحاً ارتفاع عدد قتلاه إلى 31 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه إلى 31 منذ بدء العملية البرية في غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة اثنين بجروح خطيرة في غزة / صورة: AA
8 نوفمبر 2023

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة خلال القتال في شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد إلى 31 منذ بداية العملية البرية في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وحسبما أفادت صحف عبرية من بينها يديعوت أحرونوت وهآرتس، فإن "الرقيب أول (احتياط) يعقوب أوزيري، وهو عضو في سلاح المدفعية، قُتل خلال القتال في شمال قطاع غزة".

ووفقاً للإعلانات الإسرائيلية، فإن عدد الجنود القتلى منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 31 جندياً.

وأكد الجيش أيضاً أن "جنديين أُصيبا بجروح خطيرة في القتال الذي دار خلال الليل".

كان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، الجمعة، إصابة 260 جندياً ونقلهم إلى المستشفيات منذ بدء العملية البرية، فبل أن يتوقف لاحقاً عن إعلان إصابات.

ومساء الثلاثاء أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول بلغ 348 جندياً وضابطاً إضافةً إلى 59 من الشرطة و 10 من جهاز الأمن العام (الشاباك).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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