سياسة
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"القسام" تعلن تدمير 8 آليات إسرائيلية وقنص جندي في غزة
دمّرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، 8 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في قطاع غزة، كما أعلنت قنص عسكري إسرائيلي في منطقة التوام وإصابته مباشرةً.
"القسام" تعلن تدمير 8 آليات إسرائيلية وقنص جندي في غزة
كتائب القسام تواصل تدمير آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" / صورة: AA
8 نوفمبر 2023

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، تدمير 8 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ33 للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقالت "القسام" في بيان إنها دمرت 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام (تابع لمدينة بيت لاهيا) شمالي مدينة غزة، بثلاثة قذائف من طراز "الياسين 105".

وأضافت في بيان لاحق أن مقاتليها دمّروا دبابتين إسرائيليتين جنوب غربي مدينة غزة بقذيفتي "الياسين 105"، دون تحديد اسم المكان.

وأشارت كذلك إلى تدمير دبابة إسرائيلية في منطقة السلاطين شمال غربي بيت لاهيا، بقذيفة "الياسين 105"، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

كما أعلنت "القسام" قنص جندي إسرائيلي في منطقة التوام وإصابته إصابة مباشرة.

ومنذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتسعت رقعة المعارك البرية والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفاً، كما قُتل 163 فلسطينياً واعتُقل نحو 2265 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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