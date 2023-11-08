سياسة
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عضو بـ"العموم" البريطاني يترك منصباً بحزب العمال احتجاجاً على الموقف من غزة
أعلن النائب عمران حسين، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض، استقالته من منصبه وزيراً لشؤون العمل والبطالة في حكومة الظل، احتجاجاً على رفض رئيس الحزب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
عضو بـ"العموم" البريطاني يترك منصباً بحزب العمال احتجاجاً على الموقف من غزة
عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض عمران حسين يستقيل من منصب سياسي احتجاجاً على الحرب في غزة / صورة: Reuters
8 نوفمبر 2023

استقال عمران حسين، عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب العمال المعارض، من منصبه في الحزب احتجاجاً على رفض رئيس الحزب المطالبة بوقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويرفض رئيس حزب العمال كير ستارمر، حتى الآن النداءات المتزايدة في حزبه للمطالبة بوقف إطلاق النار، معلناً دعمه لهدنة إنسانية فورية للتخفيف من المعاناة في غزة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب العمال لديه فرصة قوية لتشكيل الحكومة البريطانية المقبلة في الانتخابات المتوقعة عام 2024، رغم أنه واجه في عهد رئيسه السابق جيريمي كوربين، شكاوى من معاداة السامية داخل صفوفه.

ومنذ توليه منصبه عام 2020، يسعى ستارمر إلى تخليص الحزب من صورته المعادية لليهود، وحذا حذو رئيس الوزراء ريشي سوناك، بشأن الصراع في الشرق الأوسط، قائلاً إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس.

وفي الأسبوع الماضي، قال ستارمر إن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة سيتيح لحماس شن هجمات جديدة على إسرائيل مماثلة لتلك التي حدثت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأكد أن الهدنة الإنسانية الفورية هي "السبيل الوحيد الموثوق به".

ورغم الاستقالة، سيظل حسين عضواً منتخباً عن حزب العمال في مجلس العموم، إذ إنه استقال من منصبه وزيراً لشؤون العمل والبطالة في حكومة الظل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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