قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن إسرائيل "لا يمكنها احتلال قطاع غزة"، بعد نهاية الحرب التي تخوضها حالياً في القطاع.

وأوضح بلينكن للصحفيين على أثر لقاء لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، إن الاجتماع ركز على الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفاً: "كلنا نريد إنهاء معاناة المدنيين سريعاً".

وأضاف أنه "لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، متابعاً: "من الواضح أيضاً أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة".

وقال: "قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية في نهاية الصراع... لا نتوقع إعادة احتلال، وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة".

وناقش الاجتماع، حسب وزير الخارجية الأمريكي، الخطوات التي يجب اتخاذها على الأرض، ومنها هدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع المحاصر، أفاد بأنه من الواضح أن إسرائيل "لن تستطيع إدارة غزة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما".

ورأى بلينكن أنه يتعين بدء الحديث الآن عن مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة، ورأى أنه "لا يمكن أن تستمر حماس بالسيطرة على القطاع".

ودعا المجتمع الدولي إلى أن يعمل لتمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم، مشدداً على "وجوب أن تكون هناك وحدة بالإدارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وقال إنه يجب أن تكون هناك دولتان تعيشان جنباً إلى جنب بفرص متساوية، وأن لا يجري "استخدام قطاع غزة منطلقاً للإرهاب"، مشدداً كذلك على "رفض التهجير القسري لسكانها ومحاولة احتلالها بعد نهاية الصراع".

وفي سياق مرتبط، قال بلينكن إن محادثات مجموعة السبع تطرقت لكيفية مساعدة الأشخاص وإدخال المساعدات إلى غزة.

بريطانيا والهدف من الحرب على غزة

في سياق منفصل قال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، الأربعاء، إن النتيجة المرغوبة من الحرب بين إسرائيل وحماس هي التحرك نحو وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام، مجدداً تأكيد تأييد بلاده لحل الدولتين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اليابان: "في المدى القريب لا يمكن تجنب أن يكون لإسرائيل مسؤولية أمنية لأن لديها قوات في قطاع غزة".

واستدرك كليفرلي: "لكن رؤيتنا هي التحرك بأسرع وقت ممكن صوب وجود قيادة فلسطينية محبة للسلام كأفضل نتيجة مرجوة".

من جانبها، شددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خاص، مؤكدة عدم قدرة أي قوة على الأرض على تغيير الواقع أو فرض إرادتها.

وقال الناطق باسم الحركة الدكتور عبد اللطيف القانوع، في بيان على منصة "تليغرام"، الأربعاء: "إدارة غزة أو جزء من أرضنا هو شأن فلسطيني خاص بشعبنا، ولن تنجح أي قوة على الأرض في تغيير الواقع أو فرض إرادتها".