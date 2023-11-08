سياسة
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"انتهاك للقانون الدولي".. خبير أممي يدين حمل سكان غزة على النزوح إلى الجنوب
أدان خبير أممي استهداف المدنيين والبنى التحتية خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. واعتبر أن إجبار السكان على النزوح إلى الجنوب انتهاك للقانون الدولي.
"انتهاك للقانون الدولي".. خبير أممي يدين حمل سكان غزة على النزوح إلى الجنوب
مغادرة بعض سكان المناطق الشمالية في غزة إلى الجنوب / صورة: AFP
8 نوفمبر 2023

اعتبر المقرر الأممي المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، أن مطالبة أكثر من مليون شخص من سكان غزة بالنزوح إلى الجنوب، يعد "انتهاكاً" للقانون الدولي.

وأشار راجاغوبال في بيان، إلى أن "شن عملية عسكرية في غزة مع العلم أنها ستدمر البنية التحتية والمساكن المدنية يُعد جريمة حرب".

وشدّد على "ضرورة تحرك العالم فوراً من أجل إنهاء الهجمات المرعبة والجماعية التي تستهدف المساكن المدنية والبنية التحتية وتؤثر في حياة الناس".

وذكر المقرر الأممي أن "القصف المنهجي أو واسع النطاق للمساكن والمرافق المدنية والبنية التحتية محظور تماماً، بموجب القانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي، وقانون حقوق الإنسان".

ولفت إلى أن مثل هذه الأعمال تدرج تحت "جرائم الحرب".

وأضاف "هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم بحق الإنسانية، عندما توجه ضد السكان المدنيين".

وشدد المسؤول الأممي على أن "المباني السكنية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس والكنائس والمساجد ومرافق البنى التحتية ومخيمات اللاجئين ليست أهدافاً عسكرية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على غزة، استُشهد فيها 10 آلاف و328 فلسطينياً، بينهم 4237 طفلاً و2719 سيدة، وأصاب نحو 26 ألفاً، كما قُتل 163 فلسطينياً واعتُقل نحو 2265 في الضفة الغربية، حسب مصادر رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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