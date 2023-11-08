سياسة
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إسرائيل تصدر سندات وأدوات دَين بقيمة 3.7 مليار دولار منذ الحرب على غزة
أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ إصدار إسرائيل سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة وبلديات أمريكية هي من اشترت السندات.
إسرائيل تصدر سندات وأدوات دَين بقيمة 3.7 مليار دولار منذ الحرب على غزة
إسرائيل تصدر سندات وأدوات دين بقيمة 3.7 مليار دولار منذ الحرب على غزة. / صورة: AA
8 نوفمبر 2023

أظهرت بيانات نشرتها وكالة بلومبرغ إصدار إسرائيل سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية 3.7 مليار دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن داني نافيه، الرئيس التنفيذي للسندات الإسرائيلية "إزرائيل بوندس"، الأربعاء، قوله إن إسرائيل باعت سندات بقيمة مليار دولار منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وذكر أن رقم السندات المبيعة البالغة مليار دولار يعتبر قياسياً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وبلديات أمريكية هي من اشترت السندات.

وتعتبر "إزرائيل بوندس" جزءاً من شركة تطوير الوساطة الإسرائيلية ومقرها نيويورك، وتأسست عام 1951 من رئيس الوزراء السابق ديفيد بن غوريون.

وإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب؛ إذ باعت أدوات دين بقيمة 1.9 مليار دولار مدتها ثلاث سنوات بفائدة 5% عبر مجموعة جولدمان ساكس، بحسب بلومبرغ.

كما أصدرت إسرائيل 800 مليون دولار من أدوات الدين لأجل ثماني سنوات، أدار بيعها جولدمان ساكس كذلك بنسبة فائدة 6.5%.

بذلك، يصل إجمالي بيع السندات وأدوات الدين الأخرى من جانب إسرائيل 3.7 مليار دولار، منذ بدء الحرب على غزة.

وتحظى الأوراق المالية الصادرة عن الشركة بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية؛ وخاصة في أوقات الحروب، وغالباً ما يرتفع الطلب خلال أوقات الصراع.

والسندات الإسرائيلية هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوي، ما يعني صعوبة تداولها في البورصة، أي عدم إمكانية بيعها وشرائها أكثر من مرة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزّة، دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وتجاوزت خسائر الأرواح 10 آلاف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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